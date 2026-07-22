Al Pacino (86 años), actor de cine, se sincera sobre el rodaje de ‘El padrino’: “Pensaba que estaba actuando en la peor película de todos los tiempos”

Una de las mejores películas de todos los tiempos es sin duda El padrino de Francis Ford Coppola, la cual se estrenó en 1972. Una brillante cinta que logró convertirse en todo un éxito de crítica y que lanzó al olimpo de las grandes actores a Al Pacino que interpretó el papel del mafioso Michael Corleone con solo 29 años. Lo curioso es que según ha confesado el actor en Sonny Boy unas memorias que acaban de publicarse en España el pasado 16 de julio ha confesado que nunca pensó que fuese a tener tanto éxito y que cuando rodó la primera escena junto a la actriz Diane Keaton perdió toda la fe. Además ha explicado que Paramount no lo quería para el papel de Michael Corleone, ya que habían barajado la posibilidad de que lo interpretasen otros actores como Warren Beatty, Jack Nicholson, Robert Redford o Ryan O’Neal.

Según explica el actor en estas memorias cuando llevaba rodando la película dos semanas tenía un dolor muy fuerte en el tobillo y sentía que no podía seguir con la película. «Francis Ford Coppola me había mostrado antes algunas tomas de mi interpretación, solo para decirme –Al, la estás cagando aquí–. Yo miré las tomas, y pensé, ¿qué hago yo en esta película? Tenía el aspecto de un don nadie. No tenía ni idea de lo que pretendía hacer», comenta Al Pacino

El actor Al Pacino llegó a pensar que iban a echarle de la producción: «Pensé que estaba fuera de lugar. En realidad, no me querían mucho por aquí y empezaba a darles la razón. Era un chico de 29 años con solo dos créditos cinematográficos y una cabeza no muy bien puesta sobre los hombros».

La carrera fulgurante del actor Al Pacino

El actor nació el 25 de abril de 1940 y ha trabajado durante siete décadas y en más de 60 películas entre las que se encuentran éxitos indiscutibles como El Padrino, Scarface o Heat. Además, ha trabajado en algunas ocasiones como guionista, director y productor y comenzó se carrera como actor en el teatro. En estos años el actor ha logrado un premio Óscar, 4 Globos de Oro, 2 premios Emmy, 2 premios Tony, 1 premio BAFTA y otros premios importantes a su trayectoria como actor como el Premio Cecil B. DeMille.

La familia del actor era de origen italiano y vivían en South Bronx en un ambiente humilde. Aunque Al Pacino tenía muy claro desde joven que quería ser actor e intentó formarse en el HB Studio y más tarde en el Actors Studio, el actor tenía que trabajar para sobrevivir y lo tuvo que dejar en diversas ocasiones.

Sus primeros pasos en este mundo de la actuación lso dio en 1960 en producciones off-off-Broadway y obtuvo sus primeros éxitos con su actuación en las obras The Indian Wants the Bronx y Does a Tiger Wear a Necktie? (¿Un tigre usa corbata?) con la que debutó en Broadway.

En el cine Al Pacino debutó en la producción Me, Natalie (1969) y destacó por primera vez como actor con su papel de adicto a la heroína en The Panic in Needle Park (1971). Su primera gran oportunidad fue en la película El Padrino cuando el director Francis Ford Coppola se empeñó en que él tenía que protagonizar la película y convenció a los ejecutivos de la productora Paramount que no lo tenían nada claro. Con este papel consiguió su primera nominación a los premios Óscar y se convirtió en toda una estrella en el mundo del cine.

A partir de ese momento la carrera del actor Al Pacino fue meteórica y en los siguientes años rodó en la década de los setenta las películas tan conocidas Serpico (1973), Espantapájaros (1973), El padrino II (1974), Tarde de perros (1975) y Justicia para todos (1979).

En la década de los ochenta decidió dedicanse al teatro, pero también trabajó en películas que triunfaron en la taquilla como Scarface (1983) y Melodía de seducción (1989). En la década de los noventa triunfó con sus papeles en cintas como El Padrino III (1990), Perfume de mujer (1992), Glengarry Glen Ross (1993), Carlito’s Way (1993), Heat (1995), Donnie Brasco (1997), El abogado del diablo (1997) y El dilema (1999), entre otros.

Sus últimos trabajos como actor

En los 2000 el actor Al Pacino destacó con sus papeles en ficciones como La prueba (2003), El mercader de Venecia (2004), Ocean’s Thirteen (2007), 88 minutos (2007), Righteous Kill (2008) y El irlandés (2019), entre otros muchos.

La última vez que hemos visto a Al Pacino ha sido en El manuscrito de Dante que se estrenó en 2025 en la que interpretó el papel del tío Carmine y que ahora se encuentra diisponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Estaremos atentos a las nuevas apariciones del actor Al Pacino en películas y series, pero, aunque el actor todavía no se ha retirado, hay que tener en cuenta que ya tiene 86 años.