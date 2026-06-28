Plex muestra que “no le importa estar con una superestrella” y abre su álbum más íntimo con Aitana por su cumpleaños

La cantante Aitana ha celebrado su 27 cumpleaños de la manera más especial posible. La artista catalana atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera y de su vida personal y, en plena gira, ha querido hacer un pequeño parón para disfrutar de una fecha tan señalada. Aunque este 27 de junio despejó por completo su agenda para celebrarlo con los suyos, la verdadera fiesta comenzó la noche anterior, tras su concierto en Avilés.

La intérprete de Vas a quedarte estuvo arropada por su pareja, el conocido creador de contenido Plex, además de sus padres, familiares y amigos. Una vez terminó el espectáculo, el equipo sorprendió a la cantante con una tarta azul, el color que simboliza esta gira, para soplar las velas y dar la bienvenida a sus 27 años en un ambiente de lo más íntimo.

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La propia Aitana compartió varios momentos de la celebración en sus redes sociales y dejó claro lo especial que está siendo este tour para ella. «Cumpliendo los 27 en mi lugar favorito, el escenario. Esta gira está siendo mi favorita para siempre», escribió junto a varias imágenes. Además, tal y como recoge la revista Hola!, la artista también quiso destacar la presencia de su familia en una noche tan especial: «Me hace mucha ilusión que hayan venido mis padres a Avilés. Ha venido hasta mi suegra a verme», comentó visiblemente emocionada durante el concierto.

Si hubo alguien que quiso convertir este cumpleaños en un recuerdo todavía más especial, fue Dani, más conocido como Plex. El youtuber aprovechó la ocasión para dedicar, por primera vez desde que hicieron pública su relación, una publicación compuesta únicamente por imágenes junto a la cantante. Un gesto que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores y que confirma el gran momento que atraviesa la pareja.

La publicación, compartida en Instagram, reúne fotografías de ambos disfrutando de viajes, momentos cotidianos, escenas de complicidad e incluso una imagen de Aitana cuando era pequeña. Junto a la galería, Plex escribió un mensaje breve, pero cargado de significado: «Feliz día al amor de mis vidas».

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La respuesta de la cantante no tardó en llegar. Aitana comentó la publicación con un espontáneo «No estoy llorando» y, poco después, añadió otro mensaje todavía más romántico: «Te amo infinito, mi amor. Tú y yo juntitos por la vida». Además, compartió el álbum en sus historias de Instagram acompañado de un sencillo, pero significativo, «Te amo».

La relación entre Aitana y Plex continúa consolidándose paso a paso, a pesar de los rumores de crisis que han estado sobrevolando su pareja en los últimos meses. Sin hacer grandes declaraciones públicas, ambos han preferido mostrar su historia a través de pequeños gestos que, como esta felicitación de cumpleaños, reflejan el buen momento personal que atraviesan. Mientras la artista continúa con una de las giras más importantes de su carrera, también disfruta de una etapa de estabilidad que no ha dudado en compartir con quienes la siguen desde hace años.