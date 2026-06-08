Así es el desayuno favorito de Aitana: bajo en grasas, alto en proteínas y perfecto para cuidarse durante la gira

Aitana Ocaña atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Convertida en una de las artistas españolas con mayor proyección nacional e internacional, la cantante afronta una nueva gira que la llevará por distintos puntos de España y también por varios países, consolidando una carrera que no ha dejado de crecer desde que se dio a conocer en la edición de Operación Triunfo de 2017.

A lo largo de estos años, la intérprete catalana ha conseguido construir una sólida trayectoria musical respaldada por millones de seguidores, varios trabajos discográficos de éxito y una presencia constante en la actualidad cultural y mediática. Cuatro álbumes de estudio, un EP y una docuserie dirigida por Chloé Wallace forman parte de un recorrido que la ha situado entre las artistas más influyentes de su generación.

Sin embargo, más allá de los escenarios, los lanzamientos musicales y los grandes eventos promocionales, la cantante también despierta interés por aspectos de su vida. Su relación con el creador de contenido Plex se ha convertido en uno de los asuntos más comentados entre sus seguidores.

¿Qué desayuna Aitana?

A través de un vídeo publicado en el canal de YouTube de Plex bajo el título Un día con mi novia, la pareja muestra con naturalidad algunas de sus rutinas, sus conversaciones más espontáneas y diversos aspectos relacionados con su estilo de vida.

Entre los temas que surgieron durante la grabación destacó la alimentación, una cuestión especialmente relevante para Aitana en un momento en el que se encuentra inmersa en los preparativos de una gira que exigirá un importante desgaste físico y emocional.

«Desayuno fuerte, unos huevos, una tostadita con tomate y aceite, un poco de pavo, un matcha y un zumo de naranja», comentó durante el vídeo. Además, entre risas, reconoció su predilección por una de las elaboraciones más populares de la gastronomía catalana. «Como buena catalana que soy», señaló al referirse al tradicional pan con tomate.

Una dieta muy equilibrada

La combinación elegida por la artista destaca por su equilibrio nutricional y por reunir varios de los elementos que habitualmente recomiendan los especialistas para iniciar el día. Los huevos constituyen una fuente de proteínas de alta calidad y contribuyen tanto a la sensación de saciedad como al mantenimiento de la masa muscular, un aspecto especialmente importante para quienes desarrollan una intensa actividad física o pasan largos periodos sometidos a exigencias profesionales.

A ello se suma el aporte del tomate y del aceite de oliva virgen extra, dos ingredientes fundamentales de la dieta mediterránea. Ambos contienen vitaminas, antioxidantes y grasas saludables que forman parte de los patrones alimentarios más estudiados y valorados por la comunidad científica en materia de salud cardiovascular y bienestar general.

El pavo, por su parte, añade una cantidad adicional de proteínas con un contenido reducido en grasa, mientras que el pan aporta hidratos de carbono que permiten disponer de energía durante las primeras horas del día. Si se opta por variedades integrales, además, proporciona fibra y contribuye a prolongar la sensación de saciedad.

El té matcha

La bebida elegida por la cantante también ha despertado interés entre sus seguidores. El té matcha se ha popularizado en los últimos años por su contenido en antioxidantes y por su capacidad para aportar energía de forma progresiva. Combinado con el zumo de naranja, rico en vitamina C y otros compuestos bioactivos, conforma una alternativa cada vez más habitual para quienes buscan reducir el consumo de café sin renunciar a una dosis de vitalidad matutina.

En conjunto, el desayuno descrito por Aitana reúne proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables, una combinación que numerosos expertos consideran adecuada para afrontar la jornada con un nivel de energía estable y evitar el hambre temprana que puede favorecer el consumo de alimentos menos saludables entre horas.

La revelación de esta rutina alimentaria también ha servido para volver a poner sobre la mesa la importancia del desayuno dentro de una alimentación equilibrada. Aunque las necesidades nutricionales pueden variar en función de la edad, la actividad física o las condiciones de salud de cada persona, muchos especialistas coinciden en que la primera comida del día desempeña un papel relevante en la organización de los hábitos alimentarios.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos de Longevytum advierten sobre una práctica relativamente frecuente: saltarse el desayuno como forma de compensar excesos cometidos el día anterior.

«Ayunar por culpa, y decir ‘hoy no desayuno porque ayer me pasé’, suele acabar en atracones, desajustes de apetito y peor relación con la comida. Los enfoques de ayuno que pueden encajar en una estrategia de longevidad se planifican, se adaptan a la edad y al estado de salud y nunca se improvisan como castigo», señalan desde la entidad.

Mientras continúa ultimando los detalles de su gira, Aitana mantiene una rutina enfocada en el cuidado físico y emocional. Un aspecto que, según ha mostrado en diversas ocasiones, considera fundamental para afrontar el ritmo de trabajo que exige una carrera artística de primer nivel y que ahora también se refleja en pequeños hábitos como el desayuno con el que comienza cada jornada.