Sebastián Yatra incendia las redes al cantar ‘Superestrella’, el éxito viral de Aitana, y reaviva los rumores de que aún no la ha olvidado

Sebastián Yatra ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. El intérprete de Tacones Rojos se ha situado en el centro de todas las miradas tras publicar un vídeo con sus amigos en el que aparece celebrando la última victoria de Colombia en el Mundial. Lo que parecía una escena de euforia futbolística y orgullo patrio escondía un detalle que no ha pasado inadvertido para muchos de sus seguidores: el cantante aparece cantando Superestrella, uno de los temas más personales de Aitana, su ex.

En el vídeo, grabado dentro de un coche y en un ambiente de máxima alegría, Yatra se deja llevar por la música mientras sus amigos le acompañan. Sin embargo, la elección de la canción ha despertado todo tipo de comentarios, especialmente por la historia que existe detrás de ambos artistas y por la relación sentimental que mantuvieron durante varios años.

La llamada de atención de Yatra a Aitana

Superestrella forma parte del universo musical de Aitana y fue una de las canciones que más atención generó entre sus seguidores por la carga emocional de su letra. Que Sebastián Yatra haya decidido cantarla públicamente, en un momento de celebración y sin que pareciera una obligación, ha llevado a muchos a preguntarse si se trata simplemente de una canción que le gusta o si detrás hay un mensaje más personal.

Desde que ambos pusieron fin a su relación, sus seguidores han analizado cada gesto, cada publicación y cada posible referencia entre ellos. Por eso, este nuevo vídeo ha reavivado las especulaciones sobre si Yatra continúa teniendo presente a Aitana o si, de alguna manera, este gesto podría interpretarse como un guiño hacia una historia que marcó una etapa importante de su vida.

No son pocos los que han visto en esta elección musical una posible «llamada de atención» hacia la cantante española, aunque no existe ninguna confirmación de que esa fuera la intención del artista colombiano. También cabe la posibilidad de que simplemente sea una canción que forma parte de sus recuerdos o de su repertorio habitual y que decidió cantar en un momento de felicidad junto a sus amigos.

La reacción de Aitana ante este gesto es una de las grandes incógnitas. La artista se encuentra actualmente centrada en su carrera y en su nueva etapa personal, pero cualquier referencia relacionada con Yatra continúa generando interés entre sus seguidores. Un detalle como este podría no pasar desapercibido para ella, especialmente al tratarse de una canción propia y con un significado emocional.

Además, la situación también podría generar curiosidad sobre cómo podría haberlo recibido Plex, actual pareja de Aitana. Aunque no hay ningún indicio de conflicto, la aparición de Yatra cantando una canción tan vinculada a la artista puede resultar llamativa dentro del contexto de una nueva relación. En cualquier caso, la interpretación depende más de la lectura de los fans que de un mensaje explícito por parte del cantante.

Lo que parece claro es que Sebastián Yatra sigue teniendo una conexión especial con la música de Aitana, al menos hasta el punto de cantar uno de sus temas en un momento público. Un gesto aparentemente espontáneo que ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta recurrente entre sus seguidores: ¿es simplemente nostalgia o hay algo más detrás? Sea como fuere, se trata de un tema que sigue siendo viral un año después de su publicación y que justo coincidió con el inicio de la relación de la catalana y Plex.

La última vez que Aitana habló de Yatra

El confesionario completo de Aitana con Rosalía en el LUX TOUR de esta noche en Madrid. pic.twitter.com/13uTRXNlYa — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 3, 2026

Aunque Aitana todavía no ha reaccionado, lo cierto es que recientemente la intérprete de Superestrella sí que hizo referencia al colombiano. Lo hizo en el confesionario de uno de los conciertos de Rosalía, donde, sin decir el nombre del artista, dejó claro que no guardaba un buen recuerdo de su relación. ¿Será esta la respuesta de Yatra meses después?