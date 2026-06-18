Luis Díaz rescata a Colombia en el Azteca en su estreno contra Uzbekistán

Luis Díaz también irrumpe en este Mundial para regalarle el triunfo a Colombia (1-3) en su estreno. El delantero tiró de galones para salvar el debut cafetero ante la débil Uzbekistán y convertir a su selección en la líder del Grupo K. Se inventó una asistencia para que Daniel Muñoz hiciera el primero y evitó una nueva sorpresa haciendo el segundo ante unos valientes asiáticos, que dejaron buenas sensaciones en su primer partido en un Mundial y que pelearon por el empate hasta el final. En la última jugada, cerró el partido Campaz.

Uzbekistán se estrenaba en una cita mundialista y lo hacía de la mano de Fabio Cannavaro. El legendario defensa italiano, encargado de levantar la Copa del Mundo en 2006, año en el que ganó el Balón de Oro, volvía dos décadas después a un Mundial y lo hacía en el banquillo de una de las cenicientas. Un conjunto asiático que llegaba con Khusanov como único futbolista reconocible.

El resto de la convocatoria de Il Bello está formada por futbolistas de la liga local y de la iraní, en su mayoría, salvo la presencia de los futbolistas del Istanbul Basaksehir Fayzullaev y Shomurodov, su capitán y máximo goleador. Sobre el papel, poco para una Colombia de la que conocemos bastante. A la bicefalia formada por James Rodríguez y Luis Díaz se sumaban Luis Suárez, Jhon Arias, Mojica, Lerma o La Roca Sánchez.

Esa calidad se hizo patente sobre el césped de un Azteca completamente teñido de amarillo. El dominio cafetero era claro, pero no se reflejaba en el marcador. Quitando un disparo lejano de Arias, el caos empezaba a apoderarse de un equipo que no encontraba la forma de hacer daño, hasta que la a veces bendita pausa de hidratación les hizo aclararse.

Colombia se volcó y encontró premio antes del descanso. Cómo no, Luis Díaz tuvo que romper un entramado defensivo de lo más efectivo. Se notaba que estaba tejido por el último central en levantar el Balón de Oro. Pero el del Bayern metía un balón a la espalda de la defensa y, como si fuera un 9 puro, aparecía en el punto de penalti desde atrás el lateral Muñoz para puntear y mandar a guardar.

Cómodos con el 1-0, seguían los sudamericanos mandando en el partido, aunque comenzaban a jugar peligrosamente con el resultado. Y entonces llegó la acción fortuita que permitió a Uzbekistán empatar el choque. Un disparo repelido por Camilo Vargas bajo palos rebotó en el poste y le cayó a Fayzullaev, que la empujó para hacer el primer gol en la historia de los Mundiales para los Lobos Blancos.

Luis Díaz lidera a Colombia

Un tanto que, lejos de sembrar dudas, reactivó a Colombia. Y ese agitador del partido volvió a ser Luis Díaz, al que podemos considerar ya líder de esta selección por encima de toda una eminencia en el país como es James. Qué lejos quedan ya esos tiempos en los que un aluvión de colombianos explotaba contra Zidane día sí y día también por no contar con él. Acabó en el banquillo tras una actuación de lo más discreta. Eso sí, se marchó cuando su equipo volvía a ir por delante en el marcador.

Porque la actual estrella cafetera ya había vuelto a aparecer. Díaz aprovechó un envío de Gustavo Puerta para, con suspense, poner el segundo y darle el triunfo de forma definitiva a los suyos. No fue fácil, puesto que se tuvieron que defender hasta el final ante un equipo del centro de Asia que terminó encerrando a Colombia hasta que en la última jugada apareció el Cucho Hernández para que Campaz abrochara el triunfo. La victoria los lanza como líderes del Grupo K, tras el empate entre Portugal y Congo Democrático.