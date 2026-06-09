La confesión romántica de Sebastián Yatra que ha dejado a todos sin palabras: «Si, sigo teniendo un mini crush»

Las entrevistas promocionales suelen dejar titulares relacionados con nuevos proyectos musicales, giras o colaboraciones. Sin embargo, en ocasiones permiten descubrir aspectos más personales de los artistas, detalles que ayudan a comprender mejor su trayectoria y su forma de ver la vida. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Sebastián Yatra.

El cantante colombiano, uno de los artistas más exitosos de la última década, ha sorprendido a sus seguidores al reconocer que todavía conserva cierta admiración especial por una de las grandes estrellas de la industria musical estadounidense. Lo hizo durante una entrevista concedida a la revista ELLE, donde fue preguntado por el primer amor platónico que había tenido dentro del mundo artístico.

Lejos de esquivar la cuestión, Yatra respondió entre risas y con absoluta espontaneidad. «Mi primer crush famoso, Ariana Grande. Me acuerdo perfectamente. Sí, sigo teniendo un mini crush», confesó el intérprete, provocando una inmediata reacción entre sus seguidores en redes sociales y reavivando una historia que, en realidad, lleva años formando parte de su imaginario personal.

La confesión de Sebastián Yatra

Aunque el comentario ha generado numerosos comentarios, quienes siguen de cerca la carrera de Sebastián Yatra saben que no se trata de una revelación completamente nueva. El artista colombiano ha mencionado en varias ocasiones a Ariana Grande como una de las figuras que más admira dentro del panorama musical internacional.

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha expresado públicamente su interés por colaborar con algunos de los nombres más importantes de la industria. Entre ellos, la intérprete de éxitos como 7 Rings o Thank U ha ocupado siempre un lugar destacado.

Más allá de la evidente simpatía personal que muestra hacia ella, Sebastián ha destacado repetidamente el talento vocal y la capacidad artística de la cantante estadounidense. De hecho, en diferentes entrevistas ha incluido su nombre entre los artistas con los que le gustaría compartir estudio de grabación en el futuro.

«Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar, o quizá hacer una canción en inglés junto a Ariana Grande o Justin Bieber», señaló en una ocasión, dejando claro que su admiración también tiene una importante dimensión profesional.

No resulta extraño que un artista con la proyección internacional de Yatra contemple la posibilidad de trabajar con algunas de las grandes figuras del mercado global. Sin embargo, el hecho de que Ariana Grande haya aparecido de manera recurrente en sus respuestas ha alimentado durante años la curiosidad de sus seguidores.

El fenómeno de los ‘crushes’

La confesión del cantante también ha vuelto a poner sobre la mesa un concepto que se ha popularizado enormemente en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El término «crush», procedente del inglés, se utiliza para describir una atracción especial hacia una persona que despierta admiración, ilusión o interés romántico, aunque normalmente exista una distancia que dificulta cualquier posibilidad real de relación.

En el caso de las celebridades, este fenómeno resulta especialmente habitual. Actores, cantantes, deportistas o personalidades públicas suelen convertirse en referentes para millones de personas en todo el mundo, generando vínculos emocionales que, aunque se desarrollan desde la distancia, forman parte de la experiencia de muchos seguidores.

¿Una nueva colaboración?

Mucha gente ha aprovechado la ocasión para recuperar antiguas publicaciones en las que Yatra hablaba de Ariana Grande, mientras otros comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambos artistas trabajen juntos en algún proyecto.

La idea no es nueva. Desde hace tiempo, numerosos seguidores de ambos intérpretes han manifestado su deseo de escuchar una canción compartida. La combinación entre el estilo pop de Yatra y la identidad musical de Ariana ha dado lugar incluso a múltiples creaciones realizadas por fans.

En plataformas digitales circulan desde hace años montajes y versiones elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial en las que las voces de ambos artistas aparecen fusionadas para interpretar algunos de los temas más populares del colombiano. Uno de los ejemplos más comentados ha sido el de Tacones Rojos, canción que muchos seguidores han imaginado interpretada a dúo por ambos cantantes.

Aunque estas producciones no tienen carácter oficial, sí reflejan el interés que existe entre una parte importante del público por ver unidos a dos artistas que han logrado construir carreras internacionales de enorme repercusión.

Mientras continúa centrado en nuevos proyectos musicales y en consolidar su presencia internacional, el cantante ha dejado una confesión que ha servido para mostrar una faceta mucho más personal. Una declaración sencilla, pronunciada entre risas, pero suficiente para volver a situar a Ariana Grande en el centro de las conversaciones de sus seguidores y alimentar la ilusión de quienes sueñan con ver algún día una colaboración entre ambos.