Juls Janeiro atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha reaparecido ante los medios a la salida de un gimnasio para hablar de su nueva casa, de los proyectos profesionales que tiene en marcha y de cómo afronta las críticas que recibe en redes sociales. Sin embargo, hubo un asunto sobre el que se mostró especialmente emocionada: la relación de sus padres, un matrimonio que, según ella, atraviesa su mejor etapa.

La influencer no ocultó la admiración que siente por Jesulín y María José Campanario cuando fue preguntada por la mediática pedida de matrimonio que el torero hizo a su mujer más de dos décadas después de darse el sí, quiero. Lejos de quedarse en una respuesta breve, Juls dejó claro que considera a sus padres un ejemplo de amor.

Juls Janeiro habla como nunca de sus padres

«Para mí mis padres son una fantasía», aseguró con una gran sonrisa. Una frase que resume la imagen que tiene del matrimonio formado por el diestro y la odontóloga. Pero fue un paso más allá al reconocer que esa relación es el modelo que le gustaría encontrar en el futuro. «El matrimonio que yo querría para mí el día de mañana, si es que llega», confesó, dejando patente que ve en ellos el reflejo de una relación sólida pese a los años, la exposición pública y las innumerables polémicas que han tenido que afrontar.

Juls insistió en que, desde su punto de vista, sus padres viven una etapa especialmente dulce. «Los veo mejor que nunca, más enamorados que nunca, cada día los veo mejor», afirmó convencida. Incluso añadió una frase que refleja cómo percibe la complicidad entre ambos: «No les cabe más amor en el corazón. Yo no sé ya, van a explotar los dos».

Sus palabras llegan después de que la pareja volviera a acaparar titulares por la romántica petición de matrimonio de Jesulín a María José Campanario, un gesto que fue muy celebrado por su entorno y que, según revela ahora Juls, también emocionó profundamente a la familia.

La joven también habló del viaje de su madre, asegurando que confía plenamente en que disfrute de la experiencia y que toda la familia estará esperándola con los brazos abiertos cuando regrese. Al ser preguntada por cómo llevará Jesulín la ausencia de su mujer, Juls respondió con naturalidad que todos la echarán de menos, dejando entrever la unión familiar que mantienen.

Sobre las críticas que reciben sus padres, la influencer fue igualmente contundente. Restó importancia a los comentarios negativos y aseguró que «son críticas que vienen de gente vacía», por lo que, en su opinión, carecen de valor.

También evitó entrar en asuntos relacionados con la vida privada de su padre y la relación con su hija mayor. «Yo ahí no me voy a meter», respondió con firmeza, insistiendo en que quienes conocen la situación saben cuál es la realidad y dejando claro que no piensa alimentar la polémica. Del mismo modo, rechazó pronunciarse sobre personas anónimas, marcando así una línea roja en sus declaraciones.

Más allá de la esfera familiar, Juls explicó que se siente plenamente realizada tras comprar su primera vivienda en propiedad. Reconoció que es consciente del privilegio que supone poder acceder a una casa en la situación actual y defendió su decisión frente a quienes la han criticado. «Lo inteligente es comprar», afirmó.

En el terreno sentimental, aseguró que, tras su última relación, prefiere centrarse en sí misma. Dice sentirse autosuficiente y no tener ninguna prisa por encontrar pareja, aunque reconoce que es una persona muy enamoradiza. Mientras continúa trabajando como estilista, maquilladora y creadora de contenido, Juls deja una idea clara tras esta reaparición pública: si hay algo de lo que habla con verdadero orgullo es del matrimonio de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, una relación que considera un auténtico ejemplo y que, a su juicio, está más fuerte y enamorada que nunca.