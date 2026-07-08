Julia Janeiro enseña algunos rincones de su nueva casa: «Mi vida está en cajas por todas partes»

Julia Janeiro ha dado un paso muy importante en su vida personal. Después de dar el salto definitivo a la fama, la joven se ha convertido en propietaria tras comprarse su primera vivienda. El inmueble está situado en Valdebebas, una de las zonas más VIP de Madrid y, aunque hasta ahora se desconocía el precio que había pagado para poder adquirirla, una conocida revista de nuestro país ha sacado a la luz la cifra exacta, la cual ascendería hasta los 635.000€.

Según ha podido saber el medio, es un dúplex que cuenta con todo tipo de comodidades que garantizan el bienestar de la hija de Jesulín de Ubrique, entre las que destacan las zonas comunes como piscina, gimnasio, pista de pádel, coworking y jardines. En cuanto a su interior, son más escasos los datos que se conocen, aunque ha sido la propia Juls la que ha compartido un post en su Instagram en el que ha sacado a la luz fotografías de algunos rincones de su nueva casa.

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«Una mudanza siempre significa cerrar una etapa, pero esta es diferente. Es la primera casa que puedo llamar mía. Han sido meses de mucha ilusión y nervios. Mi vida en cajas por todas partes y con muchísimas ganas de empezar de nuevo», escribía junto a un carrusel de fotografías. En ellas, aparece Julia en un salón presidido por un gran sofá de bouclé color crudo y una mesa de centro de piedra y acabado marmoleado.

Por otro lado, también ha enseñado el pasillo de paredes blancas y suelo porcelánico efecto madera que conecta con las diferentes habitaciones, dejando al descubierto que esa zona cuenta con una notable luminosidad natural durante el día. La zona del comedor mantiene la misma estética neutra y destacan unas sillas tapizadas en terciopelo beige con respaldo curvo y patas doradas. Por último, Juls también ha compartido algunos adornos que ya ha colado sobre una estantería. Se trata de un busto de Buda en acabado oscuro, un jarrón con hojas metálicas doradas, un difusor de aromas y una figura decorativa dorada. Sin duda, todo parece estar pensado para aportar personalidad a la estancia.

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Cabe destacar que hace tan solo unos días, fue Kike Calleja desde el plató de El verano se mueve quien sacó a la luz que la urbanización que había escogido Juls para vivir estaba completamente equipada de lujosas instalaciones. Pero no solo eso, y es que además también anunciaba que su mudanza le convertirá en vecina de importantes rostros conocidos de nuestro país. Futbolistas como Raúl Asencio, Sergio Ramos viven allí, así como también lo hacen el presentador Jorge Fernández, María Jesús Ruiz. Hasta hace poco también residía allí la influencer Violeta Mangriñán.