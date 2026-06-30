La hija de Jesulín y María José Campanario se pasa al ladrillo: «Han sido meses de papeleo, nervios y mucha ilusión»

Julia Janeiro atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha cumplido uno de sus grandes sueños y ha anunciado que, con tan solo 23 años, se ha convertido en propietaria de su primera vivienda.

A través de redes sociales, donde acumula más de 200 mil seguidores, la joven ha compartido con su comunidad una emotiva fotografía en la que aparece firmando los documentos de la compra de su nueva casa, una imagen que llega después de que fuera vista junto a su padre entrando en una notaría. En esta instantánea, Julia no ha podido ocultar la ilusión que siente por comenzar esta nueva etapa y ha querido hacer partícipes a sus seguidores de un momento muy especial.

Julia Janeiro, propietaria de su nuevo hogar

«No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa», ha escrito emocionada. La joven ha explicado que el proceso ha estado marcado por meses de nervios, trámites y mucha ilusión hasta conseguir hacer realidad este objetivo.

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«Han sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión. Ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida», ha confesado Julia, que ya piensa en transformar su nueva propiedad en un hogar. «Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar. Agradecida siempre por todo», ha añadido.

El anuncio ha provocado una oleada de felicitaciones, entre ellas la de su madre, María José Campanario, que quiso dedicarle unas cariñosas palabras públicamente. «Enhorabuena, mi niña preciosa. Te lo mereces», ha escrito junto a varios corazones. «Ahora a disfrutar de lo que espero sea tu precioso hogar», ha añadido, mostrando su orgullo por este importante paso de su hija.

Días después de estallar en redes

La compra de esta primera propiedad llega en un momento en el que Julia también ha querido reivindicar su esfuerzo y responder a las críticas que recibe habitualmente en redes sociales. Hace unos días, la joven protagonizaba un contundente mensaje en el que denunciaba los comentarios negativos y defendía su derecho a vivir su vida sin ser juzgada.

«El bullying no solo ocurre en los colegios, también ocurre con personas adultas en redes sociales», aseguró, haciendo hincapié en que muchas personas no son conscientes del daño que pueden provocar con sus palabras. Julia quiso poner el foco en la presión que existe sobre las personas conocidas en internet y en la facilidad con la que algunos usuarios opinan sobre vidas que desconocen.

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Además, la joven se mostró especialmente molesta por la imagen que algunos tienen de ella y rechazó las críticas relacionadas con su situación personal y económica. «Tenéis una imagen de mí superdistorsionada. No sabéis ni el 5% de mi vida», afirmó, defendiendo que detrás de su exposición pública también existe trabajo y esfuerzo.

Julia recordó que desarrolla su carrera profesional en el mundo del maquillaje y la estética y negó que todo lo que tiene sea únicamente consecuencia de su familia. «Voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. No me vais a parar», sentenció.

Ahora, con la adquisición de su primera casa, Julia Janeiro suma un nuevo capítulo a su vida y demuestra que, pese a las críticas y la atención mediática que la acompañan desde pequeña, está centrada en construir su propio camino.