¿Se arrepiente Julia Janeiro de haber dado el salto a la fama?: «Me han deseado la muerte»

Julia Janeiro ha decidido responder a la oleada de críticas que recibió tras la viralización de uno de sus últimos vídeos en redes sociales. La hija de Jesulín de Ubrique explicó que el vídeo, en el que hablaba de su trabajo como maquilladora, alcanzó casi medio millón de visualizaciones debido a un error de edición que alteró el tono de la imagen.

La joven aseguró que el problema no fue el aspecto del vídeo, sino los comentarios que recibió tras su publicación. «Me habéis deseado la muerte, me habéis insultado, os habéis metido con mi familia y con mi profesión», denunció en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Julia Janeiro explicó que el cambio de color se produjo porque grabó con una iluminación cálida y, al exportar el vídeo, se activó una edición automática que aumentó la saturación. Según afirmó, el tono de su rostro seguía siendo el mismo que el de su cuello y escote, pero aun así recibió numerosos ataques.

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La creadora de contenido cargó contra quienes utilizan las redes para lanzar insultos y amenazas. «El bullying no solo ocurre en los colegios, también ocurre con personas adultas en redes sociales», señaló, recordando que muchos usuarios no son conscientes del impacto que pueden tener sus palabras en otras personas.

Además, Julia quiso defender su imagen pública y rechazó las críticas sobre su estilo de vida. «Tenéis una imagen de mí superdistorsionada. No sabéis ni el 5% de mi vida», afirmó, negando que no trabaje o que todo lo que tiene sea fruto de su familia. También recordó que se dedica profesionalmente al mundo del maquillaje y la estética. La joven dejó claro que no piensa abandonar sus redes por las críticas. «Voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. No me vais a parar», sentenció.

Con este mensaje, Julia Janeiro ha puesto el foco en el fenómeno de los comentarios de odio en internet y ha defendido su derecho a compartir su trabajo y su vida sin tener que enfrentarse a ataques personales.