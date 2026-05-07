Jesulín de Ubrique habla del salto a la fama de su hija Julia Janeiro: «No sé lo que va a conseguir»

Para cerrar la semana, El Hormiguero ha contado con dos de las estrellas de este año de Tu cara me suena. Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado han desvelado los entresijos del concurso. Ver al torero cantar después de 30 años de su fallida aventura musical (sí, publicó un disco con el mítico Toda, toda, toda) es uno de los grandes atractivos para la audiencia. Junto a la actriz, humorista e imitadora Leonor Lavado, han explicado qué hay detrás de las horas de maquillaje y ensayos que transforman por completo su identidad cada semana. Además, el ex torero ha hablado de la participación de su hija mayor, Julia Janeiro, en un nuevo programa de Antena 3.

El pasado de Jesulín como cantante: «Fue una pesadilla»

«Pues como dice Enrique Iglesias, está siendo una experiencia religiosa pero últimamente lo estoy definiendo como la muerte a pellizcos» ha dicho el ex torero ante lo que supone para él su experiencia en Tu cara me suena.

Motos, como no podía ser de otra manera, le ha recordado a Jesulín su faceta como cantante y el tema que sacó hace 30 años, y el invitado ha reconocido que: «Se convirtió en una pesadilla. Es como romper todos los cánones y eso me pasó factura. Muy rápido. Pero fui muy hábil porque me di cuenta rápido. En esa época estaba en la máxima plenitud de mi carrera. Decidí no hacer temporada en América por dar conciertos. Pero vi que eso no iba conmigo. Le puse el caramelo a mis enemigos y muchos estaban decepcionados. No podía estar delante de un toro sin que no me respetaran, así que corté por lo sano. Dije, Hasta aquí. Asumí el compromiso y cerré el maletín del cante, aunque ahora lo haga en el programa. Pero veo lo difícil que es».

Sobre el futuro de su hija mayor: «No sé lo que hará»

Recordemos que la hija de Jesulín, Julia Janeiro, tras más de 20 años apartada de los medios, porque así lo decidió y así también lo dictaminó un juez cuando cumplió la mayoría de edad, la joven ha decidido dar un paso adelante en los medios. Este seis de mayo dio una entrevista exclusiva en la revista ¡Hola!, además de que se ha anunciado su participación en el concurso de Antena 3, La caja amarilla. Sobre esto último le ha preguntado Pablo Motos a su invitado y el ex torero ha respondido: «Veremos si es competitiva o no. Tiene su cosa, su carácter, su temperamento. No sé qué es lo que va a hacer y conseguir. Ella lo ha decidido así y lo veremos».