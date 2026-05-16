Hoy, 16 de mayo de 2026, la provincia de Barcelona experimentará un día mayormente poco nuboso con algunas nubes que podrían dar paso a chubascos por la tarde-noche en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas irán en ascenso. Un viento flojo variará de dirección, cambiando de oeste a sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de mayo

Barcelona: cielo sereno y ambiente templado

El cielo se presenta sereno en Barcelona, donde la jornada transcurre sin sombra de lluvia en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de la madrugada y alcanzarán un agradable pico de 20 por la tarde. A primera hora, el viento suave proveniente del sureste acariciará la ciudad, manteniendo una sensación térmica compatible con la realidad, ofreciendo un día templado y acogedor.

Ya por la tarde, el sol se asoma con calidez, iluminando cada rincón hasta su retirada a las 21:04. A medida que la tarde avanza, el ambiente se tornará un tanto pesado, con la humedad relativa en aumento, pero sin que esto empañe la agradable experiencia de disfrutar del aire libre. La jornada promete ser ideal para pasear y disfrutar de los últimos rayos del sol antes de que el cielo se tiña de tonos cálidos al caer la noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazantes y posibles lluvias

Las nubes dulcemente amenazantes cubren el amanecer en L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de cambios. La jornada comienza nublada, con temperaturas que rondan los 12 grados y un viento del sureste que sopla a 15 km/h, haciendo que la brisa se sienta más fresca, mientras la humedad asciende hasta el 30%.

A medida que avanza la mañana, la inestabilidad se intensifica, con posibles lluvias a partir de la tarde, aunque con una baja probabilidad del 5%. La temperatura podría alcanzar los 20 grados, ofreciendo un contraste con la sensación térmica que caerá a 10. Con ráfagas que pueden superar los 30 km/h, quizás sea recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar un día más impredecible.

Cielo nublado y ambiente fresco en Badalona

La jornada amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 19 grados, ofreciendo una sensación térmica similar. Aunque la probabilidad de lluvia se sitúa en un 30%, no se espera que las precipitaciones afecten la mañana con un leve riesgo durante la tarde-noche.

El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h, así que es recomendable estar atentos a la brisa. La humedad, aunque no alcanza niveles extremos, se sentirá con un ambiente un poco pesado. Con la salida del sol a las 06:31 y una puesta prevista para las 21:03, disfrutaremos de unas 14 horas de luz natural para explorar la ciudad.

Cielos nublados y tarde calurosa en Sabadell

El tiempo se presenta estable durante la jornada, con cielos algo nublados en la mañana y una tarde calurosa que alcanzará los 19 grados. Las suaves ráfagas de viento harán que la sensación térmica oscile entre agradable y cálida, aunque se prevén pequeñas posibilidades de lluvia, que no alterarán el día.

Estas condiciones son ideales para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Un ambiente tranquilo acompaña el día, perfecto para disfrutar de un café en la terraza o un agradable rato en el parque.