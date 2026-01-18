Alcaraz sigue igual: vence sin sobresaltos a Walton y mantiene su pleno en Grand Slam

Alcaraz, al que le gusta jugar en la jornada matinal, sonríe también en la sesión nocturna. Iluminó la noche de Melbourne al dibujar su primera victoria del año (6-3, 7-6, 6-3) ante un respondón Walton que se revolvió, pero no lo suficiente. Se lo impidió Carlitos, que despejó varias incógnitas de un mismo disparo. ¿Cómo sería su primer partido sin Ferrero? ¿Le pasaría factura? ¿Funcionaría el nuevo saque? Acalló el revuelo con dejadas sutiles, derechas ganadoras y servicios potentes. Alcaraz, sin su padre deportivo, estrena emancipación con éxito.

Las primeras rondas nunca son sencillas, menos todavía las de Australia. El primer Grand Slam de la temporada irrumpe de manera abrupta en el calendario, demasiado pronto, y lo hace bajo una humedad impropia de cualquier otro punto del globo terráqueo en estas fechas. De la dificultad del estreno trató de aprovecharse un aplicado Walton.