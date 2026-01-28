Sinner somete a Shelton y se cita con Djokovic en semifinales del Open de Australia

Jannik Sinner quiere revalidar el título del Open de Australia. La demostración para aquellos que dudaban de él llegó este miércoles después de someter en el cara a cara con Ben Shelton. Venció en tres sets, 6-3, 6-4 y 6-4, y el italiano jugará la semifinal ante Novak Djokovic en un estado de forma implacable.

A diferencia de la fortuna que tuvo el serbio en su partido, Sinner demostró por qué lleva una racha de tres semifinales seguidas en Melbourne. Con el estadounidense tiene la medida pillada. Ya son nueve de diez enfrentamientos con victoria. Se descose en cuanto al saque, poderoso y eficaz, baja las prestaciones. Y en eso, en el resto, el italiano es una garantía. Se quedó Shelton en puertas de alcanzar la misma fase que logró el pasado año, también frenado por el campeón.

Acumula Sinner diecinueve partidos seguidos en Australia, desde que se proclamó campeón en el 2024 y que prolongó en el 2025. A pesar de dar la sensación de no estar cómodo en el tercer parcial, de sufrir alguna molestia física, Sinner se mostró superior y acudió a la cita con Novak Djokovic del viernes, la última estación antes de una nueva final.

El número dos del mundo ha enderezado su rumbo en el cuadro después de los apuros que sufrió en tercera ronda contra el estadounidense Eliot Spizzirri, ante el que no solo perdió un set sino que se le vio en verdaderos apuros. Después ha recuperado la normalidad; ante su compatriota Luciano Darderi y ahora, con Shelton.

Sinner, a ritmo imparable

Fue la vigésima victoria consecutiva en el Tour, la segunda mejor racha de victorias. No ha perdido un partido desde que cayó ante Griekspoor en la tercera ronda del Shanghái-1000 el año pasado. Antes, registró una racha de 26 victorias consecutivas desde el Masters 1000 de Shanghái del 2024 hasta las semifinales del Masters 1000 de Roma del 2025.

El dos veces campeón del Abierto de Australia se acerca a la posibilidad de convertirse en el quinto jugador de la Era Abierta en ganar tres títulos individuales masculinos del Abierto de Australia, después de Djokovic, Roger Federer, Andre Agasi y el sueco Mats Wilander, además del cuarto en la historia en ganar tres consecutivos en este evento tras Jack Crawford, Roy Emerson y Djokovic.

Está a un paso de alcanzar su sexta final seguida en un Grand Slam. Antes le espera Novak Djokovic que ganó sin buenas sensaciones su paso a la semifinal gracias a la retirada de su rival. El serbio ha perdido los últimos cara a cara con el italiano.