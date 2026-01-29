Detenido un pirómano por incendiar tres baterías de contenedores en una sola noche en Palma

Un pirómano ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de incendio por quemar intencionadamente hasta tres baterías diferentes de contenedores en una sola noche, todas ellas ubicadas en las inmediaciones de la calle General Riera de Palma.

Todos los incendios se produjeron en la madrugada del pasado domingo, sobre las 06:00 horas. El primero se produjo en la calle Germanetes, donde un vecino alertaba a la policía del incendio de tres contenedores. Tras el aviso, los agentes cortaron el tráfico de vehículos debido a la propagación del fuego, que llegó a alcanzar un edificio. Las llamas también amenazaron con propagarse a otras viviendas y locales de esa misma calle.

Mientras se estaba actuando en este primer incendio se produjeron otros dos en la misma zona, en concreto en la calle Ausias March. Varios vecinos alertaron de incendios de contenedores y al estar tan próximos las patrullas se dirigieron rápidamente al lugar haciendo uso de los extintores y consiguiendo apagar el fuego en uno de los contenedores.

En el tercer incendio, se intentó apagar el fuego con los extintores pero al estar ya virulento, los agentes separaron el resto de contenedores para evitar que afectaran las llamas, interviniendo los bomberos que sofocaron el incendio. En este último incendio quedó afectado un contenedor y la fachada de un edificio, por lo que también existió riesgo de propagación a bloques de viviendas.

Ante los indicios que los incendios pudieran ser intencionados, las patrullas policiales iniciaron batidas por la zona para intentar localizar al responsable. Los agentes se Atracos de la Policía Nacional iniciaron una investigación, llevando a cabo numerosas gestiones averiguando que detrás de los incendios había una persona que había prendido fuego a los contenedores.

Fruto de las pesquisas se determinó la intencionalidad de los incendios, comprobando como los daños ascendían a más de 20.000 euros, si bien los mismos hubiesen sido más cuantiosos si no es por la rápida actuación de los servicios de emergencias, afectando a cinco contenedores, un coche y la fachada de edificios.

Como resultado de las gestiones los agentes lograron identificar a un hombre, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de incendio. En el momento de la detención, los agentes intervinieron al detenido cuatro mecheros y otros efectos que supuestamente utilizaba para prender fuego dentro de los contenedores.