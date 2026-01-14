Alarma en el barrio de La Soledad de Palma por un incendio de contenedores muy próximos a coches aparcados

Susto importante el que se vivió en la noche de este pasado martes en el barrio de La Soledad de Palma. Un incendio calcinó por completo tres contenedores muy próximos a la rotonda que conecta la barriada con la autopista.

El fuego fue declarado sobre las 21:00 horas de la noche, momento en el que varios vecinos dieron la alerta. El fuego rápidamente se extendió desde el primer depósito al resto que se encontraban pegados y amenazó con propagarse a los vehículos que se encontraban estacionados. En total, se quemaron los contenedores de vidrios, papel y cartón y plástico, aunque éste último se quemó a medias.

Hasta el lugar se desplazaron con suma celeridad varias dotaciones de los Bomberos de Palma y sofocaron las llamas tras varios minutos de trabajo. Por el momento se desconoce si el incendio ha sido accidental o intencionado, aunque las primeras hipótesis apuntan a que un pirómano podría estar detrás de esta acción.

Pirómanos detenidos en Palma

Y es que cabe recordar que hace tan sólo dos semanas la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en el barrio de Camp Redó tras prender fuego a una batería de contenedores, justo al lado de edificios habitados.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de diciembre, alrededor de las 03:30 horas. Según fuentes policiales, una patrulla de paisano, en su vehículo camuflado, realizaba labores de prevención cuando detectó a dos jóvenes que caminaban por la calle y se detuvieron frente a una batería de contenedores.

Momentos después, se produjo una potente llamarada que surgió entre los contenedores, generando un fuego que rápidamente amenazaba con extenderse.

Mientras las llamas crepitaban, los sospechosos intentaron huir a toda velocidad. Sin embargo, la coordinación, la rapidez y la determinación de los policías permitió interceptarlos y detenerlos antes de que se escaparan. Uno de los jóvenes portaba dos mecheros, evidencia de la intención deliberada de provocar el incendio. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de incendio.