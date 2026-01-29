Palma reprueba a la podemita que desea la desaparición de Israel y ella contesta: «Lo digo con orgullo»

El pleno del Ayuntamiento de Palma, con los votos favorables del PP y de Vox, ha reprobado a la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, por desear la desaparición del Estado de Israel y ésta se ha refirmado en su mensaje de odio: «Lo vuelvo a decir con orgullo y consciente de que mis palabras representan el sentir de un pueblo digno como el de Palma: el Estado genocida de Israel debe desaparecer», ha afirmado sin titubear la concejala que participó el otoño pasado en la fracasada flotilla pro-Gaza.

A su parecer, aunque el pleno del Ayuntamiento la repruebe, «la historia me absolverá. Al contrario que a los regidores del PP y Vox, ha contrapuesto, quienes serán recordados como «cómplices miserables del genocidio del pueblo palestino».

«Para mí es un honor, no hay nada más digno que te reprueben unos genocidas y sus cómplices. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo será nuestra mayor honra», ha sentenciado.

El portavoz y concejal de Vox, Fulgencio Coll, en su intervención, ha manifestado su «rotunda condena» a las palabras de Muñoz, que ha comparado con manifestaciones «propias de la amalgama de grupos terroristas».

También ha defendido que su deseo de la desaparición de Israel no son dignas de un representante político de un Ayuntamiento «comprometido con la paz y el derecho», provocan un «señalamiento» y alientan el antisemitismo.

Pese a votar a favor de la reprobación de la regidora de Podemos, ningún representante del PP ha intervenido en el debate.

Tampoco se han mostrado de acuerdo con la proposición los portavoces de los separatistas de Més, Neus Truyol, y del PSOE, Xisco Ducrós, quienes han afeado a Vox que presente una iniciativa «llena de hipocresía» y «vergonzosa».

La primera ha defendido que las palabras de Muñoz no iban dirigidas hacia las personas judías sino hacia el estado de Israel. «No es una cuestión religiosa sino de derechos humanos y derecho internacional, pero el PP y Vox quieren confundir para justificar el genocidio del pueblo palestino», ha sostenido.

El portavoz del partido de Pedro Sánchez en Palma, por su parte, ha considerado que quien debería ser reprobado es el líder municipal de Vox, Fulgencio Coll, a quien ha acusado de trabajar en contra de los intereses de los ciudadanos de Palma y, en sus artículos publicados en prensa, «alentar un golpe de estado».