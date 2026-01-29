Prohens y la comunidad judía cargan contra la concejal podemita de Palma que deseó la desaparición de Israel

La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens (PP), ha censurado a quienes desean la desaparición del Estado de Israel y ha considerado que «son mensajes de odio que después tienen consecuencias directas». Así se ha expresado este jueves durante su intervención en el acto institucional celebrado en el Consolat de Mar con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Prohens también ha llamado a «no banalizar» las consignas propalestinas como Desde el río hasta el mar y ha dicho no poder evitar reprobar a quienes «explícitamente expresan que debería desaparecer Israel».

«Son mensajes de odio que después tienen consecuencias directas. Condenamos y expresamos nuestra reprobación a esos libelos contemporáneos y a quienes los pronuncian, y nos situamos al lado de la comunidad judía», ha subrayado la líder autonómica.

Aunque no se ha referido a ella de forma directa, las palabras de Prohens coinciden con la previsible reprobación de la regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que será aprobada este jueves en el pleno municipal.

El motivo de la iniciativa, promovida por Vox y que en principio recibirá el apoyo del PP, es que la política de la formación morada dijo en un programa que su deseo para 2026 era la desaparición de Israel.

🕯️ Encenem una candela per cada un dels sis milions de jueus assassinats. Commemoram a @ElConsolat el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. Ho feim perquè no s’oblidi, per no repetir ni caure mai en les errades del passat. Enguany, volem recordar i… pic.twitter.com/Q3sKRStmOZ — Marga Prohens (@MargaProhens) January 29, 2026

Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía de Baleares, Ari Molina, sí se ha referido expresamente a Muñoz, a quien ha recriminado la similitud de sus palabras con los postulados de los mandatarios de la República Islámica de Irán. «Esta política no ha expresado ni una sola crítica sobre la represión de los ayatolás. ¿Quiere decir que el partido de esta señora comparte y defiende los postulados islamistas sobre las mujeres, los homosexuales y la imposición de las costumbres morales y sexistas?», se ha preguntado.

Molina ha considerado que todo esto se enmarca en «la mayor campaña de desinformación y propaganda desde la guerra de Vietnam» dirigida a acrecentar las pulsiones antisemitas, algo que a su parecer ha sucedido tanto en Mallorca como en otras partes de Europa.

El presidente de la Comunidad Judía en Baleares ha tildado los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás -donde murieron unas 1.200 personas-como un «pogromo» y la posterior intervención militar de Israel en Gaza -en la que han muerto más de 70.000 personas- como un ejercicio de «legítima defensa».

Encendido de velas y un minuto de silencio

Las autoridades de Baleares y la comunidad judía han recordado a las víctimas del Holocausto con un encendido de siete velas, seis por cada millón de muertos y una por los fallecidos en los campos de concentración nazis.

Los asistentes al acto, entre los que se encontraban el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, o el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, también han participado en una plegaria por las víctimas del Holocausto. Posteriormente, para finalizar, se ha guardado un minuto de silencio.

También se han sumado al homenaje algunos consellers del Govern y del Consell de Mallorca, representantes de los diferentes grupos parlamentarios y miembros de la comunidad judía de Baleares.