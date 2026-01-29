Evenepoel y el Red Bull se imponen en Ses Salines en el segundo trofeo de la Challenge Vuelta a Mallorca tras una espectacular contrarreloj de 24 kilómetros que entusiasmó a los aficionados, y que cumplió con todas las expectativas, con el Movistar de Enric Mas quedándose a apenas cuatro segundos de distancia. Mañana toca montaña con el trofeo Serra de Tramuntana con llegada en el monasteri de Lluc.

El mallorquín Enric Mas, que volvía a competir tras seis meses de ausencia, fue el gran protagonista de la contrarreloj junto, por supuesto, con el doble campeón del mundo, el belga Remco Evenepoel. Todo estaba preparado para un pulso entre el Movistar y el Red Bull y, por supuesto, ahí se jugó la victoria final porque el resto de equipos no pudieron competir, pese a que el Jayco Aula hizo un gran primer tramo de etapa.

El Movistar rozó los 60 kilómetros de media en la prueba, siendo el primero en bajar de los 24 minutos en la llegada y parando el crono en 23.59 a un promedio de 59,541 kilómetros por hora. Un registro espectacular que obligaba al Red Bull a emplearse a fondo, y así fue. Con Evenepoel como líder marcaron un tiempo final de 23.55, a una media de 59,7 kilómetros por hora o, lo que es lo mismo, cuatro segundos menos de los que había establecido el Movistar. El Jayco Alula australiano, a 17 segundos de distancia (24.12) fue quien cerró el podio de esta espectacular contrarreloj que no defraudó a nadie.

🇪🇸 #ChallengeMallorca – 🥈¡𝗖𝗥𝗢𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗘𝗔𝗨 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢! Ⓜ️ 🚀 Segunda plaza en la Colònia de Sant Jordi para quitarse el sombrero. Trabajo impecable y muchísima confianza de cara a todo lo que viene esta temporada.#RodamosJuntos | @movistar_es I @ChallengeMca pic.twitter.com/7uWTcAAuvs — Movistar Team (@Movistar_Team) January 29, 2026

La tercera prueba, en el ecuador de la Challenge, se disputará hoy con salida desde Selva a las 12.15 horas. Será un recorrido de 154,3 kilómetros con mucha montaña en el que se ascenderán picos como el Puig Major o el Coll de Sóller. La llegada está prevista a primera hora de la tarde e el monasteri de Lluc. Será el día en el que los directores de equipo recurran a sus escaladores para pulsar su estado de forma.