Seis detenidos en el tiroteo y la riña multitudinaria de Palma tras entregarse a la Policía

La Policía Nacional ha detenido a seis de los implicados en el tiroteo y la riña multitudinaria ocurridos el pasado lunes en la barriada palmesana de Virgen de Lluc, en Palma. A primera hora de este jueves, los arrestados, acompañados de sus abogados y tras pactar su entrega, se han personado en la Jefatura Superior de Policía.

Es importante resaltar que el cerco policial del Grupo de Homicidios era total: los agentes mantenían bajo vigilancia las viviendas de los familiares de los sospechosos, así como los puertos y el aeropuerto de Palma. Según fuentes a las que ha tenido acceso OKBALEARES, también se presentó una mujer, que fue detenida por su implicación en el altercado. No obstante, por razones médicas fue puesta en libertad con cargos, a la espera de su citación judicial.

Los hechos se remontan al lunes por la mañana, cuando se produjo un violento enfrentamiento en el interior de una heladería del barrio, en la calle Greco. Las causas del tiroteo vienen de una disputa previa entre dos miembros de la misma familia, que ya habían mantenido una acalorada discusión el domingo, aunque sin llegar a las manos.

El conflicto estalló cuando ambos coincidieron en el establecimiento. Según las primeras investigaciones, uno de ellos se dirigió directamente hacia el otro sin mediar palabra y esgrimió un cuchillo, mientras que su rival sacó un arma de fuego real (supuestemante, un rifle) con la que efectuó al menos un disparo al aire. A partir de ese momento, la situación se descontroló.

Tras el disparo, el presunto autor abandonó la heladería con el arma en la mano y se marchó a pie junto a varios familiares. Por su parte, el otro grupo permaneció en el interior del local, donde algunos de sus miembros resultaron heridos leves y tuvieron que ser atendidos.

Minutos después, numerosos familiares de ambos bandos acudieron al lugar armados con cuchillos, machetes y otros objetos contundentes, lo que derivó en una riña multitudinaria en plena calle en la que participaron hombres y mujeres.

La rápida intervención de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma permitió acordonar la zona e iniciar un amplio dispositivo para localizar a los responsables, que se encontraban fugados desde el mismo lunes. La investigación ha sido asumida por el Grupo de Homicidios, que trata de esclarecer todos los extremos del suceso, enmarcado en un enfrentamiento interno que habría provocado una profunda división en el seno del clan familiar.

El tiroteo generó una gran expectación en la barriada y causó una fuerte conmoción entre los vecinos. El propietario de la heladería, que lleva más de veinte años al frente del negocio, tuvo que cerrar el establecimiento visiblemente afectado por lo ocurrido y recibió el apoyo de residentes de la zona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.