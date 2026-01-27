Las imágenes exclusivas del tiroteo entre familiares en en barrio palmesano de Virgen de Lluc

OKBALEARES ofrece en exclusiva el vídeo del tiroteo que desató el caos y el terror este pasado lunes en la barriada palmesana de Virgen de Lluc. En las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico se puede escuchar el momento en el que uno de los integrantes de la violenta trifulca efectúa un disparo al techo de la heladería con un arma de fuego y luego huye del lugar caminando con la escopeta en la mano.

Tal y como se aprecia en la grabación, la escena generó momentos de auténtica tensión y nerviosismo entre unos vecinos que observan aterrorizados la batalla a lo lejos, totalmente atónitos ante lo que está pasando, mientras los protagonistas de la pelea se agredían con cuchillos, machetes y otros objetos contundentes.

Familiares de los protagonistas del enfrentamiento imploran a grito limpio que paren de agredirse. «¡Parad, por favor!», se puede escuchar, mientras algunos vecinos describen la situación con miedo: «¡Se están pegando, dios!».

El momento más crítico es cuando se escucha el estruendo del disparo. Uno de los protagonistas esgrimió un arma de fuego de manera inesperada y apretó el gatillo preso de la furia. La bala impactó en el techo del establecimiento donde ocurrieron los hechos, ubicado en la calle Greco, y desató el pánico entre los vecinos de Virgen de Lluc.

Tras el tiroteo, el autor del disparo sale de la heladería con el arma en la mano y se va caminando junto con sus familiares. Por su parte, el otro bando de la trifulca se queda en el interior del local, algunos de ellos con heridas leves por las que tuvieron que ser atendidos.

Fue en ese preciso momento cuando se dio aviso a la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, que acudieron al lugar con suma celeridad para acordonar la barriada y dar con los responsables del enfrentamiento, que se encuentran fugados desde la mañana de ayer. No se descartan detenciones en las próximas horas.

El tiroteo viene precedido por una discusión que mantuvieron el día anterior los dos causantes de la trifulca. Ambos son de la misma familia y tuvieron una acalorada discusión el domingo, aunque no llegaron a las manos. En la mañana del lunes se encontraron en el interior de una heladería y todo explotó.

Sin mediar palabra, unos de ellos fue a por él y esgrimió un cuchillo, mientras que el otro sacó un arma de fuego con la que efectuó al menos un disparo al aire. Posteriormente, numerosos familiares acudieron al lugar provistos de cuchillos, machetes y otro tipo de objetos contundentes, iniciando una pelea en la que participaron numerosas personas, tanto hombres como mujeres.

Según ha podido saber este periódico, existe un enfrentamiento entre ambos miembros de una misma familia y que esto ha ocasionado una división en el seno del clan. La Policía Nacional ha asumido la investigación del caso para esclarecer las causas exactas de este suceso.

La noticia generó una gran expectación en la zona, provocando que el propietario de la heladería, un hombre que lleva más de 20 años regentando el negocio, visiblemente afectado, tuviera que cerrar la barrera y recibir el apoyo de sus vecinos por el disgusto que acababa de sufrir.