Una discusión familiar la tarde anterior desembocó en el tiroteo de este lunes en Virgen de Lluc

Las causas del tiroteo que ha tenido lugar este lunes en el barrio palmesano de Virgen de Lluc vienen de atrás. Los dos implicados en la pelea de esta mañana en plena calle son de la misma familia y ya tuvieron una acalorada discusión en la tarde de ayer, aunque no llegaron a las manos.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, todo ha explotado cuando los dos protagonistas de esta historia se han encontrado este lunes en el interior de una heladería de la barriada y han decidido acabar lo que no cerraron ayer. Uno de ellos se percató de su presencia dentro del local y fue directamente a por él sin mediar palabra.

A partir de ese momento, la Policía trata de esclarecer lo que ha pasado exactamente. Según el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, lo que sí que está comprobado es que uno de ellos esgrimió un cuchillo y el otro un arma de fuego con la que efectuó al menos un disparo al aire.

Posteriormente, numerosos familiares acudieron al lugar provistos de cuchillos, machetes y otro tipo de objetos contundentes, iniciando una pelea en la que participaron numerosas personas, tanto hombres como mujeres.

Al descubrir que os vecinos habían llamado a la Policía, los dos principales implicados huyeron del lugar y ahora la Policía está tratando de localizarlos para proceder a su detención.

De los hechos relatados, lo que se deduce es que existe un enfrentamiento entre ambos miembros de una misma familia y que esto ha ocasionado una división en el seno del clan. En un primer momento, la Policía Nacional informó de que se trataba de una disputa entre dos clanes diferentes, pero ahora confirman que se trata de uno sólo.

Desde que se han producido los hechos la zona ha quedado totalmente acordonada por agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Palma. Hasta el lugar también se ha desplazado la Unidad de Policía Científica para comprobar si el arma utilizada es real o simulada, pero todas las sospechas apuntan a que podría tratarse de una pistola de fuego real.

En estos momentos hay un gran operativo de búsqueda y no se descarta que en las próximas horas se produzcan detenciones.

La noticia, adelantada en primicia a nivel nacional por este periódico, ha generado una gran expectación en la zona, provocando que el propietario de la heladería, un hombre que lleva más de 20 años regentando el negocio, visiblemente afectado, tuviera que cerrar la barrera y recibir el apoyo de sus vecinos por el disgusto que acababa de sufrir.