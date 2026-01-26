Un tiroteo entre clanes desata el caos en Palma y obliga a la Policía a tomar el barrio de Virgen de Lluc

La Policía Nacional ha tomado este lunes el barrio palmesano de Virgen de Lluc tras varios tiroteos entre clanes por motivos que se desconocen. El enfrentamiento ha tenido lugar sobre las 11:00 horas de la mañana cuando varios integrantes de dos clanes se han enfrentado en plena calle y han protagonizado una auténtica batalla campal.

La pelea, que ha tenido lugar concretamente en la calle Greco, ha durado varios minutos hasta que un miembro de uno de los clanes ha esgrimido una escopeta y ha efectuado varios disparos, aunque no se han registrado heridos. Tras escuchar el disparo se ha disparado la alarma vecinal y los residentes que estaban cerca del lugar han huido despavoridos.

En ese momento se ha dado aviso a la Policía Local de Palma y a la Policía Nacional, que se han personado en el barrio con suma celeridad y en estos momentos están en busca de los responsables de este enfrentamiento, que se encuentran fugados.

Hasta el lugar también han acudido ambulancias y han atendido a varias personas que han sufrido heridas a causa de las patadas y los fuertes puñetazos recibidos por todo el cuerpo, según ha podido saber OKBALEARES.

La escena ha provocado momentos de gran tensión y nerviosismo entre muchos vecinos del barrio de Virgen de Lluc, que han visto cómo sus calles se han convertido por momentos en un ring de lucha libre.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del caso para esclarecer las causas del suceso.

Noticia en ampliación