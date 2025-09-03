Vecinos de Virgen de Lluc vitorean y aplauden a narcos detenidos en la macrooperación policial antidroga

«¡Pero qué es esto! ¡Tanta prensa aquí! ¡Somos famosos! Mírala, qué guapa nuestra… guapa», exclamaban con entusiasmo una treintena de vecinos de la barriada palmesana de Virgen de Lluc al paso de dos de las detenidas durante la macrooperación antidroga llevada a cabo este miércoles en Palma y varios municipios de Mallorca.

Lejos de mostrar incomodidad por la presencia policial, las arrestadas levantaron los brazos y devolvieron los saludos a sus vecinos en señal de agradecimiento. Pese a la magnitud del dispositivo desplegado por la Policía Nacional y la Guardia Civil —que preveía posibles altercados—, el comportamiento de los residentes fue ejemplar. Algunos incluso atendieron a los medios de comunicación y se fotografiaron con los periodistas presentes en el lugar.

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo con la entrada en escena de ‘Blis’, una agente canina de la Unidad Canina de la Policía Nacional, que en cuestión de segundos logró localizar importantes cantidades de sustancias estupefacientes ocultas en uno de los domicilios registrados.

En total se realizaron 16 registros: cinco en Manacor, dos en Llucmajor y el resto en la capital balear, concretamente en los barrios de Virgen de Lluc, Es Rafal, Camp Redó y La Soledad. En todos los inmuebles intervenidos se hallaron distintas cantidades de droga y dinero en efectivo.

Las investigaciones apuntan a que se trataba de puntos de distribución y venta directa de droga a consumidores finales, utilizados por una organización criminal perfectamente estructurada.

El operativo está siendo dirigido por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida y por la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO). Se ha utilizado la ayuda de perros policía.

La banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península.

Durante la primera fase de la operación, las fuerzas de seguridad practicaron trece registros en distintos municipios de Mallorca, entre ellos el despacho del abogado Gonzalo Márquez, en Palma. En total, se confiscaron 1,4 millones de euros en efectivo, más de 11 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, armas de fuego, vehículos de alta gama, relojes de lujo y varias obras de arte.

El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante la primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. Las pesquisas de de Asuntos Internos concluyeron que este mantenía una estrecha relación con Stefan Milojevic, líder de la banda motera de los United Tribuns, y uno de los principales cabecillas de la trama de blanqueo de capitales de dinero del narcotráfico.