Una cubana entra a un Mercadona en España y rompe a llorar: su reacción no deja indiferente a nadie

Una mujer cubana de 87 años se ha convertido en protagonista de un emotivo video que se ha hecho viral en redes sociales, tras mostrar su reacción de sorpresa y emoción al visitar por primera vez un supermercado Mercadona en España. El momento fue captado por su nieto y publicado en TikTok el pasado mes de abril, donde ya ha acumulado millones de visualizaciones y comentarios de usuarios conmovidos por la escena.

La anciana recorrió los pasillos del supermercado con una mezcla de asombro y alegría al ver la gran variedad de productos disponibles, desde alimentos frescos hasta artículos de limpieza y productos de cuidado personal. Su reacción más emotiva se produjo al llegar a la sección de helados, donde no pudo contener las lágrimas al comparar la abundancia y variedad con la limitada disponibilidad de productos en Cuba.

Durante el recorrido, la mujer pronunció frases como «Yo lo veo tan barato todo…» y «En Cuba no existen, ni siquiera de mentira vemos eso», expresando no sólo sorpresa por la oferta, sino también un profundo contraste con la realidad que vivió durante décadas en su país natal.

El video ha provocado una ola de comentarios llenos de empatía y cariño. Miles de usuarios han celebrado la emoción de la anciana, algunos destacando la importancia de que pueda disfrutar de una vida más cómoda y con acceso a productos básicos, mientras otros han reflexionado sobre las dificultades que han vivido muchas personas en Cuba. Entre los comentarios más repetidos se encuentran mensajes como «Se merece eso y mucho más» o «Esta señora me da mucha ternura».

La reacción de la abuela no se limita a la sorpresa por la cantidad de productos, sino que tiene un trasfondo emocional y social. En Cuba, la escasez de alimentos y productos básicos ha sido una constante durante años, afectando la vida cotidiana de millones de personas. La visita al supermercado representa para ella una experiencia de libertad, abundancia y normalidad que, hasta ahora, había sido inalcanzable para ella.