La Policía localiza en Cuba al profesor de En Marea condenado a 13 años por violar a una alumna

La Policía Nacional ha localizado en Cuba a Martiño Ramos Soto, el profesor de música y ex dirigente de En Marea (coalición promovida por Yolanda Díaz) condenado por la Audiencia Provincial de Orense a 13 años y medio de prisión por abusar y violar a una alumna menor de edad con prácticas «sádicas». España ya ha solicitado su extradición, aunque por el momento no existe un acuerdo con las autoridades cubanas para su entrega.

Las agresiones comenzaron en 2019, cuando la víctima cursaba 6º de Primaria y tenía apenas 12 años. El profesor se aprovechó de la vulnerabilidad de la menor, que atravesaba problemas tanto en casa como en la escuela. Ramos Soto la contactó inicialmente a través de Instagram, haciéndose pasar por otro menor.

El agresor inició con ella una relación virtual en la que se presentaba como un «apoyo emocional». Posteriormente, le solicitó fotos y vídeos desnuda, y ante la insistencia de la víctima por conocer su identidad, Martiño la citó en el aula de música.

«La menor se quedó en estado de shock, y el acusado la abrazó, le dijo que la quería mucho, que él la apoyaba, la sentó sobre sus piernas y la besó en la boca. A partir de ese momento, consiguió quedar con ella en varias ocasiones en el colegio», indican los jueces, quienes afirman que durante esos encuentros realizó prácticas sexuales con la menor, además de propinarle «bofetadas y azotes, a modo de práctica sádica».

Martiño Ramos Soto es uno de los diez fugitivos cuya localización y arresto es prioritario para la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional, que ha pedido la colaboración ciudadana para «recabar posibles pistas sobre su paradero». La Audiencia Provincial de Ourense emitió el pasado 31 de octubre una solicitud de extradición de Ramos Soto, trámite que «ya ha sido gestionado por el Ministerio de Justicia», según fuentes jurídicas.

La inclusión de Ramos Soto en la lista de los diez más buscados, junto a conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales, responde, según Fernando González, jefe de la Sección de Fugitivos, a una cuestión «estratégica».

Según la ficha oficial de los fugitivos, Martiño Ramos Soto, natural de Orense y de 50 años, fue condenado a 13 años de prisión por «abusar sexualmente» de una alumna menor de edad mediante «prácticas sádicas». Su complexión es «delgada, piel morena, cabello canoso y rizado, y ojos marrones».

Huyó por múltiples países

Según la reconstrucción realizada por las autoridades, Martiño Ramos Soto inició su fuga en julio, desplazándose primero a Portugal y, desde Lisboa, voló a Brasil, luego a Perú y finalmente a Cuba.

Actualmente, se encontraría en la isla sin haber sido detenido, aunque las autoridades cubanas, en colaboración con España, le mantienen bajo «medidas cautelares». La Policía Nacional ha señalado que su huida fue planificada para «dificultar su localización» y sospecha que cuenta con algún tipo de apoyo en Cuba para ocultarse.