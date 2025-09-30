El vídeo viral de la pelea a escobazos entre dos señoras de Orense

Las imágenes de la pelea entre dos señoras de Orense han dado la vuelta a España. Las dos mujeres deciden resolver sus conflictos por las bravas y se enfrentan en un desigual combate armadas con escobas y spray de pimienta. Al final la química se impuso a la escoba.

Poco se sabe del motivo de la pelea entre las dos señoras de Orense, pero el ruido de la refriega en la céntrica Plaza de la Sal, hizo salir a un vecino que grabó toda la escena desde un balcón cercano.

En el vídeo que se hizo viral de inmediato, se observa como las dos señoras de Orense se acercan decididas a resolver como sea su conflicto. Ninguna rehuye el enfrentamiento.

Le rocía los ojos con spray

En las imágenes se puede ver como una de ellas, la que viste por completo de negro, se acerca a su contrincante levantando una escoba, mientras la otra, vestida con una sudadera rosa y unos vaqueros, se defiende con lo que parece un spray irritante o de pimienta mientras con el otro brazo sujeta un paraguas bien a mano por si debe utilizarlo.

La iniciativa de esta pelea entre señoras de Orense corre en todo momento de parte de la mujer que viste de negro. Ésta, acomete a su rival con la escoba una y otra vez hasta que la agredida pasa al ataque con el spray de pimienta.

Tras rociar en dos ocasiones la cara de su oponente con el spray irritante, la atacante de la escoba desiste de continuar la contienda e inicia una retirada a tiempo mientras se frota los ojos irritados por el contenido del spray.

Los comentarios en redes

El vídeo se ha hecho viral de inmediato y los comentarios sobre la incruenta pelea se han multiplicado. La mayoría de los apuntes preguntan por la causa de la pelea entre las señoras, hasta el momento desconocida.

Sin embargo, otros comentan en tono de broma: «Me encanta saber que los adultos solucionan sus problemas charlando educadamente» o «Al fin dos niños sin teléfonos disfrutando en la plaza».