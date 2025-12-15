Ahora que estamos preparando la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, hay algo que no puede faltarnos nunca y ese es, un buen vino. Y en los supermercados, la variedad es tan amplia que no es necesario gastar un dineral en una botella de vino blanco o tinto, para encontrar uno que sea de calidad. Concretamente, en Mercadona tiene algunos los mejores vinos para esta Navidad, recomendados además por dos expertas en la materia.

La recomendación llega de la mano de la cuenta de Instagram Lacrima Terrae, dos expertas en vino que tras elegir varias botellas de vino de Mercadona y hacer una cata en casa ha seleccionado cuáles son los mejores. Todos ellos son vinos que como dicen, tienen un precio de entre «5 y 10 euros» y que, son los que más les han convencido por calidad y por precio. Un enfoque práctico y con nombres que cualquiera puede encontrar de forma relativamente sencilla. En este vídeo que ya muchos comparten para poder recomendar los vinos de esta Navidad, las expertas eligen los tres más destacados del catálogo actual de Mercadona, pero en otros vídeos ya ofrecieron recomendaciones del mismo supermercado, de modo que tenemos a continuación, los 5 vinos de Mercadona por menos de 10 euros para ser el mejor anfitrión de la Navidad

Treixadura Da Feira (D.O. Ribeiro)

Si buscas un blanco con aire gallego, pero que no sea el típico vino blanco sin más, este es un acierto bastante seguro. La Treixadura es una uva muy asociada a Ribeiro: suele dar vinos con frescura, cierta sensación de fruta y un punto amable que lo hace muy fácil de servir en comidas largas. Es el tipo de vino que funciona bien desde el aperitivo, con entrantes fríos, con marisco, con pescados al horno o incluso con una mesa de quesos suaves. Su precio es de 5 euros.

Como anfitrión, además, tiene una ventaja práctica: no exige demasiada explicación. Lo abres, lo sirves fresco y rara vez genera debate incómodo. En una comida de Navidad, eso vale oro. Si quieres afinar, intenta servirlo bien frío al principio, y deja que vaya templándose un poco en la copa: a medida que coge temperatura suele expresar más.

Cune Crianza (D.O. Rioja)

Cune Crianza es uno de esos tintos clásicos que mucha gente reconoce y que suele gustar por equilibrio: fruta, un toque de madera y una estructura media que no abruma. Para una mesa familiar es el típico vino que acierta con cualquier comida que sirvas. De hecho, funciona con un rango enorme de platos navideños: cordero, pavo, carrilleras, albóndigas, canelones, embutidos, quesos curados, incluso con un plato de setas o una lasaña con bechamel. Si sólo pudieras elegir un tinto comodín por debajo de 10 euros, este encaja muy bien. Su precio es de 6,95 euros.

Gran Dama de Toro (D.O. Toro)

Si el Rioja es el comodín, este otro es el vino para cuando quieres subir un escalón. Toro suele asociarse a vinos con más cuerpo, más potencia y un perfil que acompaña mejor platos intensos. En una cena de Navidad, ese papel lo suelen jugar las carnes, los guisos, los asados o incluso una tabla de ibéricos más contundente. Su precio es de 8 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lacrima Terrae (@lacrimaterrae)

Estos son los tres vinos de Mercadona que Lacrima Terrae recomienda pero no son los únicos, en otros vídeos de estas dos jóvenes han hablado de más vinos de Mercadona. En concreto, hay dos vinos blancos que destacaron en una cata anterior:

Ponte Tamuxe Rosal (D.O. Rías Baixas)

Este vino es interesante porque no se queda en el albariño que seguro habrás tomado en alguna ocasión. En la etiqueta aparece como Ponte Tamuxe Rosal, y lo diferencial es el coupage: Albariño, Loureiro y Caiño Blanco. En la práctica, eso suele traducirse en un blanco con frescura, un punto aromático atractivo y una sensación muy limpia en boca. Es el tipo de vino que se entiende rápido: huele bien, entra fácil y acompaña sin estorbar. El precio es de 6,90 euros.

Para Navidad es ideal si en tu menú hay marisco, pescados, pulpo, entrantes con ahumados, ensaladas con fruta o incluso un aperitivo largo con canapés variados. También va muy bien cuando tienes invitados a los que «les gusta el vino blanco, pero no quieren algo demasiado ácido».

Vino blanco Gewürztraminer Mar de Uvas

Este es el vino para quienes quieren algo más aromático, más llamativo y menos “clásico” que un verdejo o un blanco atlántico. La Gewürztraminer suele asociarse a notas florales y frutales, y eso en mesa puede ser un acierto cuando tienes aperitivos con contrastes: patés, canapés con salsas, quesos cremosos, incluso platos con un punto especiado o agridulce. El precio es de 4,65 euros.

En resumen, no hace falta gastar mucho para acertar con el vino en Navidad. Estas cinco opciones de Mercadona, recomendadas por expertas y todas por menos de 10 euros, permiten cubrir distintos gustos y momentos de la comida sin complicaciones. Una forma sencilla y práctica de quedar bien como anfitrión y disfrutar del vino sin que el presupuesto se resienta.