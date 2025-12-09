La cena de Nochebuena solucionada: la receta de Arguiñano que puedes hacer en 10 minutos

La receta de Arguiñano que puedes hacer en 10 minutos, una maravillosa cena de Nochebuena que te quedará solucionada en un abrir y cerrar de ojos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo clave. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, nos dará un plato de esos que impresionan.

Esta cena de Nochebuena acabará siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tenemos que empezar a prepararnos para una de las comidas más importantes del año. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Habrá llegado ese momento de poner en práctica una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por una de las comidas tradicionales que hasta el momento no sabíamos qué podríamos tener en mente. Un plato de esos que siempre quedan bien y que viene de la mano de uno de los mejores cocineros de nuestro país, lista en 10 minutos.

Tu cena de Nochebuena quedará solucionada

La cena de Nochebuena es una de las más importantes del año, podremos empezar a preparar un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con ciertos detalles que quizás no esperaríamos. Podremos hacer realidad un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a preparar en un abrir y cerrar de ojos.

Esta cena tan importante, no debe ser un problema, sino más bien todo lo contrario, podremos conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es hora de preparar una receta de esas que pueden ser claves y que, sin duda alguna, podremos empezar a tener lista este tipo de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabaremos cocinando como un chef.

El programa de Karlos Arguiñano ha enseñado a cocinar a media España, pero no es el único que nos aporta. En sus libros de recetas descubriremos la esencia de un tipo de elementos que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días.

Esta es la receta de Karlos Arguiñano que puedes preparar en 10 minutos

Sólo necesitas 10 minutos para preparar esta receta de Karlos Arguiñano que es una auténtica delicia. Gustará a toda la familia y puede ser la que te haga descubrir lo mejor de este cocinero que es uno de los mejores del mundo.

Ingredientes (4 personas):

400 g de gulas

200 g de brotes de lechuga limpios

150 g champiñones en conserva

4 medallones de queso de cabra (200 g)

2 manzanas

1 limón

30 g de almendras

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Receta de ensalada templada de gulas paso a paso

Pon los brotes de lechuga en un bol grande. Pela las manzanas, córtalas en dados, agrégalas y resérvalas hasta el momento de servir. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén, corta los champiñones en cuartos, añade y saltéalos durante 3-4 minutos. Incorpora las gulas y saltéalas durante un par de minutos. Calienta otra sartén sin aceite, extiende encima las rodajas de queso y dóralas por los 2 lados. Retíralas a un plato y resérvalas. En el momento de servir, adereza las hojas de lechuga con manzana con zumo de limón, sal y aceite. Mezcla bien y repártelas en 4 platos. Coloca encima de cada uno, una rodaja de queso y unas almendras, y decóralos con unas hojas de perejil. Una ensalada siempre es una buena opción para descubrir un cambio de tendencia que puede ser clave.

Te proponemos un buen básico una crema de champiñones que puede ser nuestra mejor opción en estos días de celebración.

Ingredientes:

400 gr de champiñones

2 cebollas

500 ml de nata para cocinar

8 huevos

2 cucharadas de ajo en polvo

Sal

Pimienta

Queso rallado

Masa de pizza

Aceite

Elaboración: