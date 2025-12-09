Karlos Arguiñano dice esto de su hija y deja a todos en shock: «La única que sabe leer»

Esta semana, Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más queridos y carismáticos de la televisión española, ha compartido lo que ha supuesto convivir con una familia numerosa, concretamente con ocho hijos, dos de ellos adoptados. Con su típico tono socarrón, recordó que durante mucho tiempo su casa estuvo dominada por chicos, algo que describió con humor: «Primero todo chicos: cinco. Puf, estaba todo aquello lleno de calzoncillos», comentó entre risas.

Sin embargo, el giro cómico llegó cuando empezó a hablar de su hija, cuya llegada cambió por completo la dinámica familiar. «La niña: guapa y lista. La única que sabe leer». El chef remató la broma asegurando que nunca había visto a un Arguiñano con un libro en la mano y confesó que, cada vez que veía a su hija leyendo, sentía la necesidad de sacarle una foto para recordarlo.

El comentario de Karlos Arguiñano sobre su hija

Durante décadas, Arguiñano ha mantenido una conexión especial con el público. Su capacidad para entretener mientras cocina, para mezclar recetas y anécdotas sin perder el ritmo, y para hablar de temas cotidianos con familiaridad lo han convertido en un icono televisivo.

Lo fascinante es que la anécdota se vuelve aún más significativa cuando se coloca en el contexto de su trayectoria. Arguiñano, nacido en Beasáin en 1948, ha construido una carrera que va mucho más allá de los fogones: es cocinero, presentador de televisión, empresario, escritor y, ocasionalmente, actor.

Fue uno de los impulsores de la Nueva Cocina Vasca en los años 70, junto a figuras tan prestigiosas como Juan Mari Arzak o Pedro Subijana, y desde 1990 ha presentado numerosos programas en ETB, Televisión Española, Telecinco, Antena 3 y canales internacionales.

El clan Arguiñano

La historia de los ocho hijos (Eneko, Zigor, María, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María Torres) siempre ha sido motivo de anécdotas en su programa. Él los menciona con frecuencia, habla de su infancia, de las comidas familiares y del papel tan importante que ha jugado la cocina.

En un tiempo en el que la televisión tradicional parece perder terreno frente a las redes sociales, Arguiñano sigue demostrando que el talento genuino no caduca. Sus vídeos circulan por TikTok, Instagram y Twitter como si fuera un creador de contenido más, pero siempre conservando su toque personal. Y lo más curioso es que su humor, lejos de quedarse anticuado, sigue funcionando en jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él ya era famoso.

Gallo frito con salsa tártara y pimientos verdes

#SalsaTártara #RecetasDeKarlos ♬ sonido original – Karlos Arguiñano @karguinano ¡Amigos! Hoy os traigo un gallo frito con salsa tártara y pimientos verdes que está… 🐟 Crujiente por fuera, jugoso por dentro y con esa salsita que hace que no sobre ni una miguita. ¡Rico, rico y sin complicaciones! 📝 Ingredientes (4 personas): 2 gallos grandes Harina de garbanzo 6 pimientos verdes 4 dientes de ajo Aceite de oliva virgen extra Sal Perejil ➡️ Para la salsa tártara: 175 g de mayonesa 15 g de mostaza Dijon 1 huevo cocido 25 g de alcaparras 25 g de pepinillos 1 cebolleta pequeña 6 hojas de cebollino Sal Perfecto para una comida familiar o para sorprender a los amigos. ✨ Receta completa en hogarmania.com #GalloFrito

Ingredientes para 4 personas: 2 gallos grandes, harina de garbanzo, 6 pimientos verdes, 4 dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil; para la salsa tártara: 175 g de mayonesa, 15 g de mostaza Dijon, 1 huevo cocido, 25 g de alcaparras, 25 g de pepinillos, 1 cebolleta pequeña, 6 hojas de cebollino y una pizca de sal.