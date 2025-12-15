HazteOir pide a la juez de la DANA citar como testigo a Sánchez para que muestre sus mensajes con Mazón

La asociación HazteOir ha presentado ante el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la DANA un escrito solicitando que se cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de las diligencias previas abiertas contra la consejera valenciana Salomé Pradas y el director de emergencias Emilio Argüeso.

La petición, firmada por los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado, propone que Sánchez pueda ser citado en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz o en la Presidencia del Gobierno en el Complejo de la Moncloa.

Mensajes con Mazón bajo la lupa

HazteOir solicita además que se requiera al presidente del Gobierno para que presente «voluntariamente» y en un plazo de cinco días el listado completo de llamadas, mensajes, correos electrónicos y WhatsApp que pudiera haber intercambiado con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la crisis de la DANA.

La asociación fundamenta su petición en las informaciones publicadas por diversos medios sobre el mensaje que Sánchez envió a Mazón el 29 de octubre a las 22:50 horas, cuando regresaba de su visita oficial a la India.

Según consta en el escrito presentado este sábado, «habiéndose confirmado además por parte de los medios de comunicación que Mazón respondió a dicho mensaje, no es descartable que entre los dos pudieran haberse producido otras comunicaciones de las que, en este momento, no se tiene conocimiento y que pudieran ser relevantes para las presentes diligencias».

El procedimiento de diligencias previas investiga posibles responsabilidades de la consejera de Interior y del director de emergencias en la gestión de la catástrofe que dejó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana. Ahora la pelota está en el tejado de la juez, que deberá decidir si admite o no esta petición de HazteOir.