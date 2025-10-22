Trump: «Cuando hablo con Vladímir, tenemos buenas conversaciones, pero luego no llegan a ninguna parte»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha recibido este miércoles al presidente de la OTAN, Mark Rutte, que ha visitado al mandatario estadounidense para tratar sobre la paz en Ucrania, especialmente tras la reunión, parece que fallida del viernes pasado de Trump con Volodímir Zelenski del viernes pasado. Rutte ha insistido en que aquél encuentro fue una «buena reunión, una reunión exitosa» y se ha reafirmado en el líder republicano es «justo lo que se necesita» para avanzar hacia el fin del conflicto entre Moscú y Kiev.

Ha sido en la rueda de prensa en el Despacho Oval cuando Trump ha hecho una confesión inesperada sobre Putin: «Cuando hablo con Vladímir, tenemos buenas conversaciones, pero luego no llegan a ninguna parte».

Si no fuera Trump, podríamos decir que era San Pablo perdiendo la venda, pera tratándose del presidente de EEUU, es fácil que vuelva atender la mano al presidente ruso.

Noticia en elaboración