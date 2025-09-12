El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho un claro aviso a Pedro Sánchez en la rueda de prensa en la que ha anunciado este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

En esa rueda de prensa en la que ha alertado sobre la creciente tensión en las fronteras de la Alianza Atlántica ha dejado caer una advertencia que no ha pasado desapercibida: al revelar nuevos detalles sobre incursiones ilegales de Rusia en el espacio aéreo de países miembros, el máximo responsable de la OTAN ha hecho un aviso del que Pedro Sánchez debe tomar nota: «Los misiles rusos sólo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin. Esto no es una amenaza lejana para Europa del Este; es un riesgo que nos afecta a todos por igual».

Subyace en esta advertencia el reclamo de la OTAN y de EEUU de que España dedique el 5% del PIB a gasto en Defensa, algo a lo que el Gobierno de Sánchez se ha negado reiteradamente.

Volviendo a la amenaza rusa sobre Polonia, Rutte ha asegurado: «Hoy debo compartir información preocupante que confirma lo que muchos sospechábamos: Rusia no sólo ha violado el espacio aéreo de países como Estonia y Polonia, sino que ha extendido estas incursiones a más naciones de la OTAN».

«En las últimas semanas, hemos registrado intrusiones no autorizadas en los cielos de Letonia, Lituania y hasta en las proximidades de Finlandia y Rumania. Estas no son meras coincidencias; son pruebas claras de una estrategia de intimidación que busca probar nuestra resolución», declaró Rutte con un tono grave, sosteniendo documentos clasificados que respaldaban sus afirmaciones.

El ex primer ministro neerlandés ha enfatizado la necesidad de una respuesta colectiva y unificada. «No podemos permitir que estas violaciones se conviertan en la nueva normalidad. La OTAN debe reforzar su vigilancia y su disuasión. Cada incursión es un recordatorio de que la seguridad de un miembro es la seguridad de todos».

En un momento particularmente impactante de su intervención en la sede de la OTAN, Rutte utilizó la analogía temporal comentada más arriba para ilustrar la interconexión de la Alianza: «Los misiles rusos sólo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin. Esto no es una amenaza lejana para Europa del Este; es un riesgo que nos afecta a todos por igual. Desde la capital estonia hasta la española, el tiempo de vuelo es mínimo, y por eso debemos actuar con la misma urgencia en todas partes. La OTAN no es una alianza geográfica, sino una promesa de defensa mutua», ha sido su aviso, del que Sánchez debe tomar nota.

Rutte concluyó su rueda de prensa instando a los líderes mundiales a aumentar el apoyo a Ucrania y a invertir en defensas antimisiles avanzadas. «El tiempo de la complacencia ha terminado. Debemos estar preparados para defender cada centímetro de nuestro territorio compartido», afirmó, recibiendo aplausos de los diplomáticos presentes.