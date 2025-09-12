La OTAN responde al pulso de Putin: reforzará su frontera con Rusia con la operación ‘Centinela oriental’ 

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de Centinela oriental con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles.

«La OTAN está lanzando Centinela oriental para potenciar nuestra posición militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental», ha declarado Rutte en una rueda de prensa en la sede de la Alianza, en Bruselas.

Por su parte, Francia y Alemania también han respondido esta mañana al órdago de Putin y han anunciado que enviarán aviones de combate a Polonia para ejercer de policía aérea por la amenaza rusa



Emmanuel Macron ha puesto en marcha la movilización de tres aviones militares -caza Rafale- que refuercen el espacio aéreo de Polonia.

Por su parte, Alemania ha ordenado ampliar la vigilancia aérea en el territorio aliado, una labor que se corresponde con la misión de policía aérea de la OTAN. De esta forma, además de «los compromisos ya existentes en los países bálticos», los alemanes prolongarán el ejercicio, dado que ya lo están llevando a cabo y, en principio, debía concluir a finales de septiembre. Ahora, el periodo se extiende hasta diciembre, y lo hace con el doble de efectivos: los Eurofighter empleados se multiplicarán por dos.