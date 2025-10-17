Zelenski llega a Washington para reunirse con Trump y pedir misiles aunque EEUU descarta dárselos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este viernes a Washington para mantener una reunión de alto nivel con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento clave del conflicto entre Ucrania y Rusia y con el debate abierto sobre el suministro de armamento estadounidense a Kiev.

La visita, calificada por fuentes diplomáticas como «decisiva», tiene como principal objetivo reforzar el apoyo militar estadounidense a Ucrania, especialmente en materia de misiles de largo alcance. Zelenski busca obtener la autorización para recibir misiles Tomahawk, un armamento estratégico que podría modificar el equilibrio militar en el frente oriental.

Sin embargo, Trump habría descartado por el momento autorizar la transferencia de esos misiles, tras mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien le habría pedido expresamente no enviar ese tipo de armamento a Ucrania. Además, Trump considera que el envío de los Tomahawk podría «aumentar el riesgo de escalada» y que prefiere explorar vías diplomáticas para reducir las hostilidades.

«También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (…). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos. Pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto», ha declarado el dirigente en una breve comparecencia en la Casa Blanca.

Trump también ha anunciado su intención de reunirse con Vladímir Putin en Hungría dentro de dos semanas. El encuentro, que contaría con la mediación del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, busca abrir un nuevo canal de diálogo directo entre Washington y Moscú, con el objetivo, según Trump, de «acercar posiciones» y «poner fin a una guerra que ha costado demasiado a ambos pueblos». Trump ha mantenido una llamada con Putin previa a su reunión con Zelenski, señalando en redes sociales que ha sido «muy buena y muy productiva»

Situación actual de la guerra en Ucrania

Las fuerzas ucranianas han resistido, evitando un avance rápido del ejército ruso. Sin embargo, Moscú mantiene el control de aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, anexionada por Rusia de forma unilateral en 2014, y partes del Donbás.

El conflicto ha marcado un punto de inflexión en la seguridad europea, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN y redibujando las alianzas geopolíticas del continente. Por su parte, el Kremlin ha rechazado todos los intentos de Trump de lograr un alto el fuego y ha planteado exigencias inasumibles por Zelenski, básicamente pidiendo que Kiev capitule a cambio de la paz.