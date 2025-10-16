Trump y Putin se reunirán en Budapest para poner fin a la guerra de Ucrania: «Un gran paso adelante»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron este jueves una larga conversación telefónica en la víspera de la esperada reunión que mantendrá este viernes en la Casa Blanca el mandatario norteamericano con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Trump ha desvelado que la charla con Putin fue «muy productiva» y que mantendrá una reunión con él en Budapest (Hungría) para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no dio la fecha exacta de la cumbre.

«El presidente Putin y yo nos reuniremos en Budapest (Hungría) para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania», anunció Trump en su cuenta de Truth Social.

Reunión «muy productiva»

Además, el presidente de EEUU se mostró muy optimista para llegar a un acuerdo entre las partes y detener la guerra en Ucrania: «El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de muchos otros temas. Creo que la conversación telefónica de hoy ha sido un gran paso adelante».

Según Trump, la llamada con Putin fue «muy productiva» y reveló que el presidente ruso lo felicitó «por el gran logro de paz en Oriente Medio», en referencia al acuerdo de paz en Gaza. «Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania», afirmó Trump.

El presidente de EEUU también anunció que ha acordado con Putin una reunión la próxima semana «en un lugar por determinar» entre asesores de alto nivel de ambos países en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

Por otra parte, en la conversación telefónica Putin agradeció a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por sus gestiones para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, aseguró Trump.