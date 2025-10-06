Gaza entierra a Ucrania: Zelenski lamenta el «silencio» de Occidente a los ataques mientras Putin «se ríe»

Volodimir Zelenski ha lamentado «el silencio» de Occidente tras los últimos y reiterados ataques de Rusia sobre Ucrania, justo cuando la atención internacional está más centrada que nunca en Gaza e Israel, una situación que Vladimir Putin ha aprovechado para «reírse» de Europa, en palabras del ucraniano pronunciadas este domingo.

«Lamentablemente, no hay una reacción adecuada y contundente por parte del mundo ante todo lo que está sucediendo. Ésta es precisamente la razón por la que Putin lo hace: simplemente se ríe de Occidente, de su silencio y de la ausencia de contramedidas decisivas», ha declarado en un discurso grabado en vídeo.

Además de incidir en que los últimos ataques rusos han dejado muertos y heridos en Ucrania, Zelenski ha señalado que el Kremlin está ejecutando su ofensiva estratégicamente de cara al invierno, dado que está intentando «abiertamente destruir la infraestructura de gas, la generación y el transporte de energía, y la infraestructura civil».

En la noche previa al mensaje de Zelenski, la agresión rusa se concentró en la región de Zaporiyia, con ataques aéreos que utilizaron artillería y lanzacohetes. Cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en los bombardeos.

Asimismo, el presidente de Ucrania ha señalado que los países occidentales «siguen suministrando» material del que Rusia hace uso para la ofensiva. «Los casi 500 drones que los rusos utilizaron durante la noche contienen más de 100.000 componentes fabricados en el extranjero», sostiene Zelenski. Los elementos que componen los drones, insiste, los siguen suministrando «países occidentales y varios países vecinos de Rusia». Por ello, insta a cesar esa relación comercial.

Finalmente, también ha acusado al Kremlin de no querer, en ningún caso, la paz, al censurar que Moscú rechaza «todas las propuestas para poner fin a la guerra o, al menos, detener los ataques».

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania se han intensificado en las últimas horas. Según el Ministerio de Defensa ruso, «los sistemas de alerta de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 251 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos» en la noche del domingo. Se trata de una de las mayores cifras desde que Putin anunció la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. Las regiones afectadas, según Moscú, han sido Crimea -anexionada a Rusia en 2014-, el mar Negro, Kursk y Bélgorod.