Trump dice estar «decepcionado» con Putin por no llegar a un acuerdo de paz en Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado este jueves que Vladímir Putin, presidente de Rusia, le ha «decepcionado» por no haber alcanzado un acuerdo para conseguir el final de la guerra en Ucrania, algo que pensó que sería más sencillo por la buena relación con el líder ruso de la que siempre ha presumido. El presidente estadounidense también ha lamentado que Rusia «está matando a mucha gente».

«Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver. La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado», ha asegurado Trump este jueves desde Inglaterra, tras su reunión con Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido.

Trump ha asegurado que siempre pensó que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania «sería uno de los conflictos más fáciles» de resolver. El estadounidense sin embargo ha puntualizado que «nunca se sabe en la guerra» y que siempre «suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba».

El líder republicano ha dicho ante los periodistas que le ha «decepcionado» que Putin este «matando a mucha gente» y dejando morir a muchos otros, en referencia a los combatientes rusos. «Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos», ha asegurado Trump.

Starmer también ha intervenido para asegurar que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para «poner fin a la matanza en Ucrania» y recordó que «en los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN». Polonia denunció hace una semana la violación de su espacio aéreo por parte de una veintena de drones rusos.

«Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero», alegó Starmer desde su residencia de campo de Chequers, a unos 60 km de Londres, que ha sido el escenario del segundo día de la visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido.