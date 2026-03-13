Entradas para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026: precio, dónde comprar, cómo conseguir gratis y quién puede ir

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid regresa a la capital del 17 al 21 de marzo de 2026, convirtiendo durante cinco días a Madrid en el gran epicentro de la moda española. El evento se celebra principalmente en IFEMA Madrid, y reúne a algunos de los diseñadores más importantes del panorama nacional, además de modelos, estilistas, prensa especializada y personalidades del momento.

Cada edición despierta un gran interés entre los aficionados de la moda que se preguntan cómo asistir a los desfiles de la Fashion Week de Madrid, si es posible comprar entradas o si existen formas de conseguir acceso gratuito. Aunque se trate de un evento profesional, existen algunas opciones para poder acercarse a la pasarela.

Precio de las entradas

En la mayoría de los casos, los desfiles principalmente funcionan con una invitación, ya que están dirigidos principalmente a personas del sector de la moda, como periodistas, compradores, influencers o representantes de marcas.

Sin embargo, hay desfiles que sí disponen de pases para desfiles, como en el caso de Ágatha Ruiz de la Prada, en donde los precios van desde los 55 a los 455 euros; eso sí, teniendo en cuenta que se paga por un único desfile. Si se quiere asistir a otros desfiles, se deberán comprar las entradas de forma individual. También se organizan actividades abiertas al público. En estos casos, el precio de las entradas oscila entre los 20 y 60 euros, dependiendo del evento y del tipo de experiencia.

Estas actividades permiten ver de cerca el ambiente de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, a un precio más asequible, pero teniendo en cuenta que no siempre incluyen acceso directo a los desfiles más exclusivos.

Dónde comprar entradas online

Cuando existen entradas disponibles para el público, la información se publica en los canales oficiales del evento, o directamente en la página web de IFEMA Madrid.

En estas plataformas se anuncian los desfiles, las presentaciones y otras actividades relacionadas con la moda. También se pueden consultar los horarios, diseñadores que participan y otros detalles sobre los accesos a IFEMA.

Cómo conseguir entradas gratis

Otra opción para asistir es conseguir invitaciones gratuitas. Muchas marcas patrocinadoras y diseñadores reparten entradas gratuitas a través de sorteos en redes sociales.

Además, algunos medios de comunicación organizan concursos entre sus seguidores para poder asistir a determinados desfiles. Los estudiantes de moda o profesionales del sector pueden solicitar acreditaciones para el acceso al evento.

Aunque la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid sigue siendo principalmente una cita profesional, estas opciones permiten a cualquier aficionado poder asistir a una de las semanas más importantes del calendario español.