Agatha Ruiz de la Prada sobre su vestido comestible de palomitas aragonesas: «Ha sido un gran éxito»

Agatha Ruiz de la Prada acaba de lanzar un vestido comestible con la casa de palomitas Pop It, fundada por la aragonesa Sonia Pueyo. Este martes, la diseñadora ha presentado su ultimo libro de memorias, Todo por un plan en el museo Pablo Serrano de Zaragoza. Su último desfile en la Madrid Fashion Week ha sido todo un espectáculo. Entre sus diseños se encuentra este original y colorido vestido comestible que está dando la vuelta al mundo.

«El vestido ha sido un gran éxito», explica Agatha Ruiz de la Prada a OKDIARIO. «No es la primera vez que hago trajes comestibles», recuerda, «durante diez años he participado en el Salon du Chocolat en París, pero realmente me ponía de los nervios. Es muy difícil trabajar con chocolate porque se derrite».

Agatha Ruiz de la Prada y palomitas ‘Pop It’

Sonia Pueyo, la fundadora de las palomitas Pop It, se confiesa una gran admiradora de los diseños de Ágatha Ruiz de la Prada. Esta emprendedora aragonesa explica a OKDIARIO que cuando le propusieron la idea le fascinó: «Es muy gratificante ver tus palomitas convertidas en una obra de arte desfilando por una pasarela. Nuestro producto siempre busca trascender, ser lujo, y convertirse en una experiencia. Es un sueño hecho realidad».

El maridaje de moda y palomitas entre ambas mujeres emprendedoras nació hace un año, cuando la diseñadora madrileña protagonizó la campaña de San Valentín de Pop It para el Corte Inglés, tras haber conocido el producto en una fiesta.

Según explican desde la organización, el diseño consistió en un armazón de palomitas cuya ejecución entraña una gran complejidad. «Lo bueno de este traje es que, durante unos días, todo el estudio olía a palomitas», desvela Ágatha. Según ha podido saber OKDIARIO, se espera que el diseño pronto pueda exhibirse en la capital aragonesa.

Más proyectos en Aragón

Desde hace varios meses, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada está muy activa en Aragón: «Tengo muchos proyectos aquí, que van a dar que hablar, son muy interesantes. Además tengo muy buenas amigas aragonesas. Aragón ahora está de moda, hay muchos planes».

Para Agatha Ruiz de la Prada, los planes son muy importantes, como refleja en su último libro: «Mi familia no tenía necesidad de trabajar, sin embargo, eso no significó nunca que no hubiera cosas que hacer cosas. Hay que tener planes. Si te quedas viendo la televisión todos los días, te empobreces. Es más importante tener buenos planes que ser rico».

La presentación de su libro en el museo Pablo Gargallo, ha contado con la participación de la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. A la cita, también han acudido el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la directora Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, y la consejera de Medioambiente, Tatiana Gaudes.

El coloquio se ha celebrado en la misma sala donde se ha expuesto los retratos de Javier Salas a Agatha, de quien la diseñadora opina que es «el mejor fotógrafo de España». Salas, uno de nuestros españoles más internacionales, explica que fotografiar a la diseñadora le resulta «fácil»: «Yo soy muy rápido y a ella le gusta, porque no tiene paciencia».

El fotógrafo cántabro acostumbrado a realizar fotografía en blanco y negro, apostó por el colorido a la hora de comenzar a retratar a Agatha Ruiz de la Prada. Salas considera que su biografía fotográfica «es muy interesante»: «Son fotografías realizadas durante muchos años, por la misma persona. Eso ya es un material sociológico muy importante» defiende.

Según explica la propia diseñadora, la sobreabundancia en la moda, como demuestran los «grandes cementerios textiles», ha llevado a que «la gente quiera comprar una ropa que tenga historia. Yo me reinvento continuamente».

La razón que le ha llevado a escribir otro libro de memorias también lo explican los gustos actuales, confiesa: «Hoy en día el diseñador es un personaje público que tiene que tener una historia».