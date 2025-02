Ágatha Ruiz de la Prada confiesa el verdadero motivo por el que no participará en ‘Supervivientes’

La nueva edición de Supervivientes está a la vuelta de la esquina y ya hay algunos concursantes confirmados, como por ejemplo Makoke o Pelayo Díaz. Las quinielas son parte de la preparación del programa. Los fans se ponen a especular y lanzan teorías que, en ocasiones, terminan haciéndose realidad. Sin embargo, lo último que ha pasado ha roto todos los esquemas y ha decepcionado a más de uno. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha confirmado que no participará en el reality.

La empresaria cada vez está más involucrada en Telecinco, de hecho ha sido en esta cadena donde ha confirmado su ruptura con José Manuel Díaz Patón, su último novio. Ya ha participado en algunos formatos de Mediaset y es un rostro querido y respetado por todos, por eso no es extraño que le hayan ofrecido participar en Supervivientes 2025, pero ha habido un giro de los acontecimientos.

Ágatha Ruiz de la Prada en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Algunos medios y colaboradores de televisión daban por hecho que Ágatha iba a saltar desde el famoso helicóptero y ha sido ella la que lo ha desmentido. Según ha contado en TardeAR, tiene una serie de necesidades que le impiden implicarse en una aventura de estas características. «La verdad, sabes lo que pasa, que yo soy muy delicada para muchas cosas ya en mi casa, pues imagínate si voy a Supervivientes», ha desvelado en TardeAR, programa capitaneado por Frank Blanco y Verónica Dulanto.

La diseñadora dice no a ‘Supervivientes’

Ágatha Ruiz de la Prada es uno de los miembros más destacados de la alta sociedad. Tiene contacto con muchos personajes conocidos y su historia atraparía la atención de millones de espectadores. No obstante, habrá que esperar un tiempo para verla en Honduras. Los tertulianos de Telecinco no lo descarta al 100%, pero 2025 no será su año.» Bueno más delicada que es la Pantoja y ha ido, tú nunca digas nunca», le han recomendado en TardeAR.

Agatha no es una simple diseñadora. Es mucho más. Ha creado un imperio a nivel internacional que le obliga a estar pendiente de sus proyectos. Esa es otra de las razones que le impiden dejarlo todo y marcharse a una isla desierta durante tres meses.

Su enfrentamiento con Carmen Lomana

Carmen Lomana posando en un evento. (Foto: Gtres)

En TardeAR han bromeado con Ágatha. Le han recordado las palabras de Carmen Lomana, con quien tiene mala relación desde hace un tiempo. «Que vaya, que vaya, por mí como si se sube en un cohete a la luna o si se va a Supervivientes y la come una barracuda», ha declarado Carmen cuando le han preguntado por la diseñadora.

Ante estas palabras, la tertuliana de Telecinco ha declarado: «Yo por si las moscas no voy a ir a Supervivientes, para que no me coma una barracuda». Una vez más ha demostrado su sentido del humor. No quiere tener problemas con nadie, así que ha optado por pasar página y disfrutar de su nueva etapa en Mediaset. También ocupa un papel importante en ¡De Viernes!, donde ha acudido para hablar de su último novio, Patón.