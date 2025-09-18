La guerra de Trump contra la Reserva Federal (Fed), se recrudece. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reanudado su pelea con la cúpula de la entidad monetaria de Estados Unidos apenas un día después de que el banco central recortará los tipos de interés. En concreto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido al Tribunal Supremo, la máxima autoridad jurídica en el país, de paralizar el fallo de una jueza federal que permitía a Lisa Cook mantener su puesto como gobernadora mientras la batalla legal entre la Casa Blanca y la economista seguía en curso.

La jueza Jia Cobb de Washington, dictaminó que Cook podría mantener su cargo en la Fed y asistir a las reuniones de política monetaria el pasado 9 de septiembre. El Tribunal Supremo ahora es el poder que tiene la última palabra acerca del despido de Cook y si la causa es justificada o no. El Departamento de Justicia ha pedido que se levante la orden de Cobb, quién sostuvo que las alegaciones de Pulte fueron insuficientes para cesarla.

«La mejor interpretación de la disposición ‘por causa justificada’ es que los motivos para destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a cuestiones relacionadas con el comportamiento de un gobernador en el cargo y con sí ha desempeñado de forma fiel y eficaz sus funciones legales», escribió la jueza Cobb en la sentencia.

Cook, apuntada durante el mandato del expresidente Joe Biden, ha estado envuelta en una tormenta política en las últimas semanas. Trump intentó cesar a Cook a finales de agosto tras una acusación de fraude hipotecario por Bill Pulte, un aliado próximo a la Administración de Trump. El relevo de la economista ha sembrado pánico dentro de otras instituciones monetarias, como el Banco Central Europeo (BCE), cuya presidenta, Christine Lagarde, ha tachado la guerra política de «preocupante».