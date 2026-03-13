Colas kilométricas en Lidl a partir de hoy, viernes 13 de marzo, por el conjunto de deporte que parece de Oysho

Las tiendas de Lidl volverán a convertirse en escenario de largas colas en toda España este viernes 13 de marzo. El motivo no está en un producto de alimentación ni en un electrodoméstico viral, sino en un conjunto de ropa deportiva que puede parecer estar sacado de una tienda de Oysho, pero que cuesta menos de 9 euros en total. La cadena alemana pone a la venta un conjunto formado por camiseta técnica y mallas técnicas que está generando expectación entre las usuarias, especialmente entre aquellas que buscan ropa deportiva asequible con estética similar a la de las marcas especializadas.

El fenómeno se explica principalmente por el precio. La camiseta técnica, pensada para entrenamiento o actividades como fitness, yoga o running, se vende por tan solo 3,99 euros. A esta prenda se suman las mallas técnicas, disponibles por 4,99 euros, lo que permite conseguir el conjunto completo por apenas 9 euros. Esta cifra está muy por debajo de lo que suele costar un outfit deportivo de otras marcas en tiendas especializadas, donde una sola prenda puede superar fácilmente los 30 o 40 euros. La estrategia de Lidl, que desde hace años lanza colecciones limitadas cada semana, vuelve a demostrar su capacidad para atraer a cientos de compradores en busca de oportunidades que se agotan rápidamente.

Las prendas pertenecen a la marca deportiva de la cadena, Crivit, que apuesta por materiales técnicos pensados para el ejercicio físico. La camiseta destaca por su tejido transpirable y de secado rápido, características habituales en prendas de entrenamiento diseñadas para evacuar el sudor y mantener la comodidad durante la actividad deportiva. Además, el diseño se ajusta al cuerpo sin oprimir y permite libertad de movimiento, algo clave para actividades como el gimnasio o el pilates. Estas cualidades son habituales en ropa deportiva de gama media o alta, pero en este caso se ofrecen a un precio muy inferior al de muchas marcas del sector.

El conjunto deportivo de Lidl

Las mallas técnicas completan el conjunto con un diseño sencillo, pensado para combinar con diferentes camisetas o tops deportivos. Este tipo de prendas suele incluir tejidos elásticos que se adaptan al cuerpo y favorecen la movilidad, además de materiales que ayudan a regular la humedad durante el ejercicio. La combinación de ambas piezas ha despertado el interés de numerosas consumidoras que buscan renovar su armario deportivo sin gastar demasiado. De hecho, muchas compradoras comparan el diseño del conjunto con el de marcas especializadas en deporte como Alo Yoga u Oysho.

Este tipo de lanzamientos no es nuevo en la estrategia comercial de Lidl. La cadena de supermercados alemana lleva años apostando por campañas temporales en las que introduce productos de diferentes categorías, desde herramientas hasta ropa o pequeños electrodomésticos, a precios muy competitivos. La clave de su éxito está en la disponibilidad limitada, pues cuando llegan a tienda, los artículos suelen agotarse en pocas horas o días, lo que provoca que muchos clientes acudan a primera hora para intentar conseguirlos. Por ello, desde primera hora de este viernes se esperan colas en algunos establecimientos para conseguir este tipo de ropa técnica deportiva.