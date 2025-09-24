Zelenski en la ONU: «No hay seguridad sin amigos ni armas, éstas deciden quién sobrevive»

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lanzado este miércoles un duro discurso durante su intervención en el debate de la Asamblea General de la ONU. Zelenski ha cuestionado la eficacia del organismo para proteger a los países que sufren la guerra. «¿Qué pueden esperar realmente Sudán, Somalia o Palestina, o cualquier otro pueblo que vive un conflicto, de la ONU? Durante décadas, solo declaraciones», ha criticado Zelenski de los tiempos de la ONU. «No hay seguridad sin amigos ni armas, éstas deciden quién sobrevive», ha recordado Zelenski ante el plenario de Naciones Unidas este miércoles 24 de septiembre. Durante la Asamblea General de la ONU, Zelenski se ha reunido, entre otros, con el Rey Felipe VI. Don Felipe ha intervenido esta mañana ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, también Zelenski ha participado en una sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El presidente ucraniano ha acudido a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas en plena guerra con Rusia. Zelenski ha subrayado que la única seguridad real proviene de las alianzas y el poder militar. «No hay garantías de seguridad sin amigos y sin armas. Si una nación quiere la paz, aún tiene que trabajar en sus armas, porque son las armas las que deciden quién sobrevive», ha advertido.

En un discurso cargado de advertencias, Zelenski ha denunciado que el mundo atraviesa «la carrera armamentística más destructiva de la historia», impulsada por la inteligencia artificial y la proliferación de drones de combate. También insistió en que el derecho internacional solo funciona cuando lo respaldan países con la voluntad y la capacidad de defenderlo.

«Solo nosotros podemos garantizar nuestra propia seguridad», ha afirmado, antes de remarcar que incluso el apoyo de aliados no es suficiente si no va acompañado de un poder militar real. «Y ni siquiera eso funciona sin armas», ha resaltado.

Zelenski ha recordado que hasta hace pocos años los drones sólo estaban al alcance de países con grandes recursos, pero la situación ha cambiado: «Ahora incluso los drones más simples pueden recorrer miles de kilómetros. La tecnología bélica ya no entiende de fronteras, está reconfigurando todo».

El líder ucraniano ha advertido que es «solo cuestión de tiempo» antes de que los drones se enfrenten entre sí, ataquen infraestructuras críticas o incluso seleccionen objetivos humanos de manera autónoma. «Totalmente autónomos, sin intervención humana salvo la de unos pocos que controlan sistemas de inteligencia artificial», ha resaltado.

Ante esta amenaza, Zelenski ha reclamado a los líderes mundiales actuar con urgencia y redoblar su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa: «Estamos viviendo la carrera armamentística más destructiva de la historia porque, esta vez, incluye la inteligencia artificial».

Zelenski: «Me llevo mejor con Trump»

Zelenski ha reconocido que «me llevo mejor con Trump». El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió el pasado martes sentirse «un poco sorprendido» por lo que interpretó como un cambio en la postura de Donald Trump hacia su país tras el discurso del expresidente estadounidense ante la Asamblea General de la ONU.

«[Fue] una señal muy positiva de que Trump y Estados Unidos estarán con nosotros hasta el final de la guerra», dijo Zelenski durante una entrevista en Fox News con el presentador estrella Bret Baier.