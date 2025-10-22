EEUU anuncia un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha informado este miércoles de que en las próximas horas Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene previsto anunciar públicamente un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia. El anuncio de estas nuevas medidas contra Moscú por la guerra de Ucrania se da un día después de que la Casa Blanca anulara la cumbre prevista entre Trump y Vladímir Putin, presidente de Rusia, en Budapest, Hungría.

«Vamos a anunciar después del cierre de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia», ha indicado Scott Bessent en declaraciones a los medios frente a la Casa Blanca, aunque no ha dado más detalles al respecto. Las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense llegan un día después de que la Casa Blanca dijera que no había planes para el futuro próximo de cara a un encuentro entre Trump y Putin, dejando en el aire la cumbre bilateral en la capital de Hungría.