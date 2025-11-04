Elecciones en Nueva York: un millón de neoyorquinos huiría de la ciudad si gana el comunista Zohran Mamdani

Las elecciones a la Alcaldía en Nueva York de este martes desvelarán muchos enigmas del futuro político de EEUU porque el resultado que salga de las urnas medirá cómo se sienten los votantes neoyorquinos en este primer año del segundo mandato de Donald Trump; será también un momento clave para el Partido Demócrata que busca, con su candidato, Zohran Mamdani, salir de su crisis política.

Ante una cita electoral para la que las encuestas dan como favorito al demócrata Zohran Mamdani, de Uganda, musulmán y comunista, hay otro sondeo que ha desvelado que, si ganara la Alcaldía, un millón de neoyorquinos haría las maletas y abandonaría la ciudad.

Se trata de una encuesta de JL Partners para el Daily Mail, que habla de un escenario de «aniquilación demográfica histórica», con un posible impacto económico de enormes dimensiones por el programa del ex rapero Mamdani.

La fuga de 765.000 ciudadanos de Nueva York si gana el candidato demócrata, favorito en las encuestas, constituiría «uno de los mayores éxodos masivos de la historia estadounidense, con una población equivalente a la de Washington DC, Las Vegas o Seattle» abandonando la Gran Manzana.

El demoledor sondeo revela que el 9% de los neoyorquinos «sin ninguna duda» abandonaría la ciudad, que actualmente cuenta con una población de 8,5 millones. Para empeorar las cosas, otro 25%, o 2,12 millones, «considerarían» fugarse de Nueva York si la victoria de este martes se la lleva Zohran Mamdani.

El análisis que hace el Daily Mail que esos resultados generarían una alarma general si Mamdani asumiera el control del municipal de la Gran Manzana y destaca el «colosal impacto económico que una victoria del demócrata podría tener para Estados Unidos».

Si esa fuga ciudadana se produjera, «la economía de la ciudad se desplomaría y las repercusiones se extenderían por todo el país», asegura el rotativo británico.

Expertos consultados por el Daily Mail aseguran que los neoyorquinos adinerados «ya están vendiendo sus apartamentos anticipándose a la victoria de Mamdani», mientras que otros «están cancelando sus compras».

Trump pide votar al ex demócrata Cuomo

El presidente de EEUU, Donald Trump, de Nueva York, ha sorprendido este lunes y ha pedido el voto para al ex gobernador Andrew Cuomo, demócrata de toda la vida que se postula ahora como independiente en las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

El presidente estadounidense instó a los votantes a no votar por el candidato republicano de Nueva York, Curtis Sliwa, afirmando que sería un voto por (Zohran) Mamdani. «Les agrade o no Andrew Cuomo, realmente no tienen opción», escribió Trump en Truth Social.

El respaldo de Trump se produjo poco después de una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News, en la que reiteró su amenaza de retener los fondos federales a la ciudad si el candidato Mamdani resulta electo.

La campaña de Mamdani

La campaña de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York, lanzada en octubre de 2024, comenzó como una apuesta arriesgada. Sin embargo, su mensaje se ha centrado en reducir el costo de vida para la clase trabajadora proponiendo:

autobuses gratuitos



guarderías universales



congelar rentas



supermercados públicos

Apoyado por un ejército de 46.000 voluntarios y una estrategia de redes sociales que incluye vídeos virales en TikTok, algunos en hindi y urdu, Mamdani logró un hito: superar al ex gobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas de esta semana.

Quién es Zohran Mamdani

Zohran Mamdani es un demócrata de EEUU que nació en Kampala (Uganda) Uganda en 1991 y ha irrumpido con fuerza. Era prácticamente un desconocido cuando ganó las primarias demócratas, lo que le situó en todas las quinielas de favoritos para regir Nueva York, la ciudad más grande de EEUU.

Hijo de Mahmood Mamdani, un académico indio-ugandés de ascendencia gujarati chiíta, y de Mira Nair, reconocida cineasta indoestadounidense de origen punjabi hindú, Zohran llegó a Nueva York a los siete años tras un breve paso por Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Su trayectoria, marcada por su identidad como inmigrante musulmán y su adhesión al comunismo lo han convertido en una figura que divide al electorado, pero carismática para muchis en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

Con el respaldo de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, Mamdani se perfila como el candidato favorito para redefinir el rumbo de la Gran Manzana, según las encuestas.

Mamdani se nacionalizó estadounidense en 2018 y comenzó su carrera política tras graduarse en Estudios Africanos por Bowdoin College. Antes de entrar en la política, trabajó como consejero de vivienda en Queens, ayudando a familias de bajos ingresos a evitar desalojos.