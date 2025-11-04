Así son los tres candidatos para gobernar Nueva York: Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa

Tres candidatos se disputan este martes las elecciones al Ayuntamiento de Nueva York, pero solo dos tiene opciones y uno es claro favorito, según las encuestas, el demócrata musulmán y comunista Zohran Mamdani. Su rival más cercano es el antiguo alcalde demócrata Andrew Cuomo, que se presenta como independiente. El tercero en liza es el republicano, Curtis Sliwa, sin apenas opciones. Incluso Donald Trump, neoyorquino, ha pedido el voto para Cuomo: «Votar a Sliwa, es regalar el voto a Mamdani», ha dicho.

Perfil de Zohran Mamdani, 34 años

Zohran Mamdani es un demócrata de EEUU que nació en Kampala (Uganda) Uganda en 1991 y ha irrumpido con fuerza. Era prácticamente un desconocido cuando ganó las primarias demócratas, lo que le situó en todas las quinielas de favoritos para regir Nueva York, la ciudad más grande de EEUU. A favor: Nueva York es demócrata. En contra: su declarado antisemitismo (es musulmán) en una ciudad donde el lobby judío es trascendental.

Casado con la artista siria Rama Duwaji, Mamdani usa redes virales, rap y colaboraciones con influencers para conectar con jóvenes y minorías. Las encuestas (Quinnipiac y RealClearPolitics) lo dan ganador con 43-46% de los votos, lo que representa entre 10-15 puntos sobre Cuomo.

Hijo de Mahmood Mamdani, un académico indio-ugandés de ascendencia gujarati chiíta, y de Mira Nair, reconocida cineasta indoestadounidense de origen punjabi hindú, Zohran llegó a Nueva York a los siete años tras un breve paso por Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Su trayectoria, marcada por su identidad como inmigrante musulmán y su adhesión al comunismo lo han convertido en una figura que divide al electorado, pero carismática para muchos en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

Perfil de Andrew Cuomo, 67 años

Andrew Mark Cuomo, ex gobernador de Nueva York (2011-2021), busca redimirse tras renunciar por acoso sexual (investigado, pero sin cargos). Hijo del icónico Mario Cuomo, fue fiscal general y secretario de Vivienda federal. Inició 2025 liderando encuestas demócratas, pero perdió la primaria ante Mamdani y relanzó como independiente en la línea «Fight and Deliver».

Propone 7.000 policías más para Nueva York, salario mínimo de 20.500 dólares, viviendas nuevas, control municipal del metro de Nueva York y exenciones fiscales para bajos ingresos y propinas. Critica a Mamdani ser «peligrosamente no calificado» y repite políticas fallidas de De Blasio.

Las encuestas lo sitúan en segundo lugar, con el 28-39% de las papeletas, pero divide el voto anti-Mamdani con Sliwa.

Perfil de Curtis Sliwa, 71 años

El republicano Curtis Sliwa fundó los Ángeles Guardianes en 1979 en respuesta al aumento de la delincuencia en la ciudad de Nueva York y a la preocupación por la seguridad pública. Es el eterno outsider neoyorquino. Locutor de radio durante 30 años en la WABC, es amante de gatos -cuida hasta 17-, lleva boina roja y patrulla en el metro de Nueva York.

Promete 7.000 policías y mano dura contra crimen. Rechaza procesar a las trabajadoras sexuales vulnerables y defiende el principio constitucional estadounidense del due process para inmigrantes en cortes, que garantiza que ninguna persona sea privada de vida, libertad o propiedad sin un procedimiento justo y legal.

De Mamdani dice que representa la «yihad global» y de Cuomo que es «un fracaso».