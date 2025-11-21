El nuevo alcalde Nueva York se rinde ante Trump para salvar la financiación: «Podemos trabajar juntos»

El presidente de EEUU Donald Trump y el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizaron este viernes una de las imágenes políticas más sorprendentes del año. Tras meses insultándose públicamente, ambos se reunieron en la Casa Blanca y firmaron una tregua temporal. Un encuentro que, pese a las sonrisas, dejó claro quién marcaba el terreno.

Trump salió del despacho Oval asegurando que Mamdani «puede hacerlo muy bien» y que «sorprenderá a los conservadores». Un giro llamativo teniendo en cuenta que el propio presidente lo ha llamado comunista, antisemita y una amenaza para la ciudad.

Mamdani, que durante la campaña había llegado a llamar a Trump «déspota», bajó el tono ante las cámaras y agradeció la reunión. Cuando un periodista le preguntó si seguía pensando que el presidente era un fascista, fue el propio Trump quien intervino, con una mezcla de ironía y autoridad: «Puedes decir que sí, no pasa nada. Es más fácil».

Una tregua por interés mutuo

El cambio de guion no es casual. Mamdani llega a la alcaldía necesitado de evitar el golpe devastador que supondría perder financiación federal, algo que Trump dejó caer en repetidas ocasiones. Y el presidente, con las encuestas en caída, buscaba rebajar la tensión con una figura que ha ganado peso entre la izquierda y que podría convertirse en un quebradero de cabeza nacional.

Trump incluso trató de calmar a los neoyorquinos más preocupados por un alcalde de línea dura progresista: dijo que estaría «cómodo» viviendo en Nueva York bajo el mandato de Mamdani, «y más aún después de esta reunión».

Dos enemigos que ahora se necesitan

No hay que olvidar que Mamdani ha construido su popularidad atacando frontalmente a Trump. Su discurso de victoria fue una provocación directa: «Donald Trump, sé que estás viendo esto… sube el volumen».

Por su parte, el presidente se implicó de lleno en la campaña neoyorquina apoyando a Andrew Cuomo, el candidato moderado que fracasó en frenar el ascenso del socialista.

Expectación máxima en Washington

La visita fue tratada como un acontecimiento. Decenas de periodistas esperaban a Mamdani en la entrada del Ala Oeste y funcionarios de la Administración se agolparon en escaleras y balcones para ver su llegada. Trump lo resumió con sarcasmo: «Vienen líderes de todo el mundo y a nadie le importa. Pero hoy sí».

Mamdani, que asume el cargo el 1 de enero, llegó a pedir consejo al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la reunión, conscientes de que el encuentro podía marcar el futuro inmediato de la ciudad.

¿Paz duradera?

La foto conjunta sirve a ambos, pero la tregua es frágil. Trump y Mamdani representan visiones opuestas del país y han construido su identidad política enfrentándose al otro. La guerra puede estar pausada, pero difícilmente ha terminado.