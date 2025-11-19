Trump protagoniza un tenso momento con una periodista por la ‘lista Epstein’: «¡Cállate, cerdita!»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado este miércoles un tenso momento con una reportera después de ser preguntado por la lista de Jeffrey Epstein. Durante una ronda de preguntas en el Air Force One, Trump se ha dirigido a la periodista Catherine Lucey con la frase: «¡Quiet, quiet, piggy!» (¡Cállate, cerdita!), mientras ella le consultaba sobre la futura publicación de los archivos del pederasta.

Tras el incidente, la reacción fue inmediata. Varios periodistas y figuras públicas criticaron duramente el comentario de Trump. Jake Tapper, presentador de CNN, ha calificado las palabras del magnate como «repugnantes y completamente inaceptables».

After a woman reporter asked about President Trump’s name being raised in emails sent by convicted sex offender Jeffrey Epstein, Trump snaps at her: “Quiet, piggy!” Disgusting and completely unacceptable. https://t.co/5NNaF86aEJ — Jake Tapper 🦅 (@jaketapper) November 18, 2025

Por su parte, La Casa Blanca ha defendido el comentario, argumentando que la reportera se había comportado de forma «inapropiada y poco profesional» con otros periodistas presentes, y que la respuesta de Trump era un «reproche» a su actitud.

Se revelarán los papeles de Epstein

El Senado de EEUU ha refrendado este martes por unanimidad el voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para aprobar una ley que forzará al Departamento de Justicia a que publique los documentos de Jeffrey Epstein. El propio Trump deberá ahora firmar la ley para que esta entre en vigor. El lunes Trump aseguró que no se negaría a firmarla.

La propuesta de ley exige al Departamento de Justicia a que publique «todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en poder su y que estén relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein».

Esto incluye materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, registros de vuelos y viajes, y personas nombradas o mencionadas (incluidos funcionarios gubernamentales) en relación con la investigación y el enjuiciamiento de Epstein.

La unidad de los republicanos para apoyar la ley, después de meses ignorando las peticiones de los demócratas para hacerlo, responde a un giro de guión de Trump, quien en un inicio era contrario y luego dijo que estaba dispuesto a firmar la ley.

Algunos de los documentos que se han revelado en los últimos meses relacionados con Epstein han incrementado la presión sobre el presidente, quien tuvo una relación de amistad con él desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000.