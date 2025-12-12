El PP expulsa al alcalde de Algeciras como senador tras las acusaciones de acoso sexual

El PP ha decidido apartar al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, del Grupo Popular en el Senado tras la denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual, una medida adoptada después de que el propio regidor anunciara la suspensión temporal de su militancia para afrontar el proceso judicial abierto en su contra. El PP, pese a respetar la presunción de inocencia, ha decidido no esperar a una resolución judicial para apartar a Landaluce de la Cámara Alta.

Landaluce, senador del PP desde 2016 y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la actual legislatura, deja así de formar parte del grupo parlamentario popular, aunque mantiene su acta como senador, una decisión que depende exclusivamente de él. El dirigente había comunicado esta semana su renuncia a la militancia y a los cargos orgánicos del partido, pero no a sus responsabilidades institucionales como alcalde y senador.

El alcalde explicó en un comunicado que adoptó esta decisión «para defender su honor» frente a la denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Según señaló, esa denuncia se apoya en acusaciones previas realizadas por la portavoz socialista en Algeciras, Rocío Arrabal, contra la que anunció acciones judiciales.

Landaluce ha reiterado «su absoluta inocencia» y ha afirmado que continuará ejerciendo su derecho a la defensa «con todos los medios legales a su alcance». En ese sentido, recordó que el PSOE anunció actuaciones ante la Fiscalía en enero y febrero que «nunca se materializaron» y sostuvo que la denuncia actual «es humo, un intento de prolongar la nada».

El regidor algecireño atribuye la actuación de los socialistas a un «puro oportunismo político» y a un intento de «desgastar al Gobierno municipal», asegurando que se siente «acosado, utilizado y perseguido» por un partido que, según dijo, atraviesa sus propias crisis internas.